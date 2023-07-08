T.O.P《魷魚遊戲2》角色曝光：曾進行歌手活動後隱退的愛豆！韓網友還是不買單：「演技豆應該很多吧」

Netflix 日前公開李政宰、李炳憲、魏嘏雋（魏河俊）、孔劉確定回歸《魷魚遊戲2》外，任時完、姜河那、朴成勳、梁東根也將加入。

近日公開第二輪演員陣容，包含朴珪瑛、曺柔理、姜愛心、李大衛、李陣郁、T.O.P（崔勝鉉）、盧載源、元志安等人，並公開劇本閱讀照，吸引大家的視線。



其中T.O.P加入《魷魚遊戲2》引起許多關注，Dispatch（D社）還報導T.O.P能夠加盟《魷魚遊戲2》全靠李政宰強烈推薦。面對D社的「指控」，李政宰的所屬社 Artist Company 也發聲明反駁報導不屬實，李政宰比任何人都清楚，因為《魷魚遊戲2》受到極大的關注，許多演員為此而努力，（角色）都是通過試鏡決定的。

이정재 X 최승현



격하게 사랑합니다ㅠㅅㅠ pic.twitter.com/urps0hEG0r — LuvBang(@IMUKYOU_H) February 7, 2017

7日，據SBS報導：「T.O.P將在《魷魚遊戲2》中飾演過去曾進行歌手活動後隱退的愛豆。」SBS還透露T.O.P選角祕聞，角色上需要尋找會RAP又會跳舞的演員，是黃東赫導演親自選角T.O.P。



隨著T.O.P飾演的角色公開，又在韓網The qoo掀起一波討論。韓網友：「RAP唱得好、跳舞跳得好，還能演戲的愛豆應該很多吧」、「是吸毒後隱退的設定嗎」、「演技豆又不是一兩個」、「在現役的時候也沒跳舞啊 哈哈哈」、「導演親自選擇，這句話是重點」、「看了這個理由，覺得更加討厭」、「是的 我不看」、「木槿花和焦糖餅遊戲突然變質爲RAP對決嗎」等等。



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