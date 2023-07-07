《Picnic Time》是VANNER首個實境秀團綜！重新合宿甚至開民宿，來賓肯定有《PEAK TIME》戰友！

《Peak Time》製作公司昨（6）日下午突如其來釋出了節目《Picnic Time》預告，也就是先前《Peak Time》演唱會曝光的疑似衍生綜藝的節目！不過主角是冠軍團VANNVER！

《Peak Time》TOP6釜山場演唱會上有個米花籃搶先曝光了《Picnic Time》計畫，只不過完全沒有隻字片語提到VANNVER，上頭照片還是其他人，Ghost9李津宇、24點（TEAM 24:00）熙都、SEVENUS熙宰與BAE173李翰潔，而且拍攝認證照的人是BAE173 Yoojun與盈曙，還有24點熙都和文鐘業，觀眾都在猜測應該是《Peak Time》衍生的大型團體綜藝來了。



沒想到，《Picnic Time》預告正式出爐，是VANNER專屬團體綜藝！而且是VANNER除了自家隊長泰煥的YouTube節目「煥TV」之外真正的專屬團綜，看來先前完全沒有透露VANNER出演都是故意賣關子啊！



製作組與VANNER做了多方面的討論，把VANNER想做的事都納入參考，包括遊玩、唱卡啦OK、料理、體會野外生活、寫真心話給彼此……由於慧成提到了成員們突然就分開單獨睡一間，製作組馬上就替他們安排「五人通鋪」全部一起睡，完成了慧成想多些時光和成員談天的心願。有趣的是，預告還放出成國（原Ahxian）獨自早起放空、吸收光合作用(?)的呆萌模樣。



最後就是民宿企劃了！說開真的開，慧成和第一個客人視訊還瘋狂尖叫，更誤觸按鈕掛人家電話XDDD。VANNER究竟會招待誰呢？有人猜測視訊另一頭就是《Peak Time》評審Highlight李起光！也就是泳光的偶像*！（*泳光的「光」就是起光的「光」）



接下來的客人呢？至少有7人，有人猜測露出身影的人有BAE173的翰潔、24點熙都和文鐘業，再加上演唱會米花籃曝光的照片與認證的人，可能還有Ghost9李津宇、SEVENUS熙宰、BAE173 Yoojun與盈曙。



無論是VANNER粉絲VVS或是《Peak Time》忠實觀眾與節目粉絲，都可以好好期待啦！首播日就在下週二7月11日，每週二五韓國時間晚間6點在製作組官方YouTube頻道GOGOSING GOGOSING、串流平台TVING，與日本ABEMA播出。

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