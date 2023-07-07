《Picnic Time》是VANNER首个实境秀团综！重新合宿甚至开民宿，来宾肯定有《PEAK TIME》战友！

《Peak Time》制作公司昨（6）日下午突如其来释出了节目《Picnic Time》预告，也就是先前《Peak Time》演唱会曝光的疑似衍生综艺的节目！不过主角是冠军团VANNVER！

《Peak Time》TOP6釜山场演唱会上有个米花篮抢先曝光了《Picnic Time》计画，只不过完全没有只字片语提到VANNVER，上头照片还是其他人，Ghost9李津宇、24点（TEAM 24:00）熙都、SEVENUS熙宰与BAE173李翰洁，而且拍摄认证照的人是BAE173 Yoojun与盈曙，还有24点熙都和文钟业，观众都在猜测应该是《Peak Time》衍生的大型团体综艺来了。



没想到，《Picnic Time》预告正式出炉，是VANNER专属团体综艺！而且是VANNER除了自家队长泰焕的YouTube节目「焕TV」之外真正的专属团综，看来先前完全没有透露VANNER出演都是故意卖关子啊！



制作组与VANNER做了多方面的讨论，把VANNER想做的事都纳入参考，包括游玩、唱卡啦OK、料理、体会野外生活、写真心话给彼此……由於慧成提到了成员们突然就分开单独睡一间，制作组马上就替他们安排「五人通铺」全部一起睡，完成了慧成想多些时光和成员谈天的心愿。有趣的是，预告还放出成国（原Ahxian）独自早起放空、吸收光合作用(?)的呆萌模样。



最后就是民宿企划了！说开真的开，慧成和第一个客人视讯还疯狂尖叫，更误触按钮挂人家电话XDDD。VANNER究竟会招待谁呢？有人猜测视讯另一头就是《Peak Time》评审Highlight李起光！也就是泳光的偶像*！（*泳光的「光」就是起光的「光」）



接下来的客人呢？至少有7人，有人猜测露出身影的人有BAE173的翰洁、24点熙都和文钟业，再加上演唱会米花篮曝光的照片与认证的人，可能还有Ghost9李津宇、SEVENUS熙宰、BAE173 Yoojun与盈曙。



无论是VANNER粉丝VVS或是《Peak Time》忠实观众与节目粉丝，都可以好好期待啦！首播日就在下周二7月11日，每周二五韩国时间晚间6点在制作组官方YouTube频道GOGOSING GOGOSING、串流平台TVING，与日本ABEMA播出。

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻