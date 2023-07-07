《Amigo》變《Hunting GO》！SHINee經典歌曲在《文明特急》瘋狂改詞，誕生2023全新MZ感性版

《文明特急》上一期預告要為SHINee名曲《Amigo》打造2023年全新重製版，昨日這期公開了錄製過程和成品！原本就很炸裂的歌詞，改成MZ世代版之後更加炸裂XD

節目中泰民、Key和珉豪先後錄製各自的part，最後和「製作人」JaeJae一起錄合唱。 來看JaeJae給歌詞做出什哪些魔改：

泰民part，「第一次見到的sexy」改成ASMR版、加入彈舌音 ，泰民真的很會！「她也在看我」改成流行語「她也追求自然的相遇」，「我是完售男」順應MBTI流行改成「我是INFP」，「撲通撲通心狂跳」直接換用捶胸的聲音XD



Key的part，「冰塊公主來了」後邊突然加上最近網路爆流行的「你是T嗎？」 ，「看到她我就發瘋」變成類似4Minute的高音，珉豪和泰民聽到都笑到不行XD「我拋下自尊」配合Key的個性改成「我不能拋下自尊」，「要死了要死了」則在Key靈光一閃下改成「狗改得了吃屎嗎？」



珉豪part，因為珉豪熱情四射、肝很好鼻子也很高，所以「Cold Heart baby，Cold Eyes baby」改成「Hot Liver baby，Hot Nose baby」。 「給我機會」改成「看一看MBTI宮合」，「無腦男、虛勢男」改成珉豪和Key的「ESFP、ENTJ」，「無心做任何事」改成「做任何事都很順利」、「擁有她的心情超棒」改成「踢足球的心情超棒」，「Bump Bump Bump」改成「起範範範」，讓珉豪忍不住笑場XD



原曲裡的「amigo」改成時下流行的約會地點「弘大GO」、「聖水GO」、「羅德奧」，標題則變成《Hunting GO》。 Key：「『遇見了，愛上了』這就是hunting啊！」珉豪認為新的歌詞跟原本的MV也很搭，因為追逐女主角的橋段就很像在獵艷，追著人家問：「MBTI是什麼？是什麼」 Key：「真的好像一群瘋子kkk」



在泰民建議下加入電音，效果確實不錯！好奇改編版的朋友可以直接拖到16分看成品，整件事真的很crazy XD



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞