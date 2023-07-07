晉久自曝因演出《太陽的後裔》患上「男子漢病」！其實是因Gummy牽線認識現任太太，密謀六個月才求婚的浪漫男！

SBS《我家的熊孩子》本週即將邀請在每部作品都有令人震撼的演技表現，並獲得許多觀眾們喜愛的男演員晉久擔任特別MC，而他也揭露許多有關自己的TMI，引發全場大笑。

許多觀眾們都是透過《太陽的後裔》對晉久印象深刻，而節目當日他也自曝當時他因為拍攝了這部作品，而患上「男子漢病」！由於他在劇中所飾演不苟言笑卻專情不已的帥氣軍人，於是之後他到哪裡都要求自己表現出男子漢的樣子，甚至他還自曝在醫院打點滴的時候，血管都爆裂膨脹了還要努力裝沒事，其實相當不舒服但還是逼自己硬撐，引起現場觀眾笑聲不斷。

而曾為《太陽的後裔》演唱過OST歌曲的歌手Gummy，也是讓晉久認識現任老婆的大功臣，晉久甚至為了獻上一場浪漫求婚而準備了六個月，原來他還親自寫了一首歌曲並拍攝MV，而晉久也在節目中重現了一小段，讓在場觀眾們大讚他是個浪漫男子，不過晉久回想起第一次見到太太時，還說了句「其實她不識我喜歡的類型」，引起現場媽媽們的警告。



晉久的身高也一直是個未解之謎，當天晉久也大方地脫下鞋子讓大家直接時測他的真正身高。他也展現個人技，也就是對演員李秉憲的聲音模仿口技，甚至他也透露過曾經在李秉憲面前直接表演過，還被本尊說「喂！一點都不像好嗎」，逗得大家哈哈大笑。

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