李昇基終於回歸IG！婚後突襲清空全部內容，時隔月餘PO「彈吉他照」重啟更新

李昇基5月底將個人IG全部清空，時隔1個多月終於再次更新。

7月4日，李昇基在IG PO出坐在沙發上彈吉他的照片，留言「Re-start」並加上Mic和吉他貼圖。



李昇基一向重視與粉絲交流，今天5月30日突然將個人IG全部清空，包括PO文和頭像全悉數歸零。 當時有人猜測他被前所屬社壓榨、被妻子一家「詐欺犯」名聲連累而身心疲憊，甚至懷疑遭駭客入侵，十分擔心。 好在所屬社隨即澄清李昇基是想對SNS進行renewal，並沒有被駭或其他意圖。

李昇基很多大事都是通過IG透露，包括與演員李多寅結婚時通過IG以手寫信方式親自宣佈消息，和前所屬社HOOK娛樂爆發糾紛時在IG PO長文袒露心境，因妻子一家負面輿論被牽連影響時也沒有通過公司而是在個人IG直接回擊開嗆。如今所有痕跡都被抹去，似乎打算與過去的爭議徹底告別。



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此外，李昇基目前為TV朝鮮綜藝《兄弟拉麵》、SBS綜藝《強心臟聯盟》擔任MC，巡迴演唱會《少年，走在路上-Chapter2》已於5月至7月圓滿結束亞洲場次，8月即將開始一連3場的美國巡演。



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