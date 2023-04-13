李昇基不忍了！「妻子不能選擇父母，也不可能因父母分手」搬韓媒報導替岳父母澄清反而又挨轟

李昇基自與李多寅交往後形象重創，理由就是李多寅的父母曾涉嫌經濟犯罪。然而，李昇基義無反顧與李多寅結婚，即便被網友嘲笑「自己也被經紀公司（HOOK娛樂）騙錢」，但昨（12）日在岳母甄美里因捐出禮金再次遭到砲轟後，李昇基不再忍受排山倒海的指責，發文替岳父岳母澄清並吐露心聲，不過輿論沒有因此轉向。

*前情提要：李昇基岳母甄美里捐婚禮禮金，700名賓客禮金過億



李昇基寫了兩篇長文，先是向粉絲道歉不該讓粉絲一起受難，但也傾吐「連親近的朋友都說『想想你的形象吧』勸我們分手」，不過他相當堅定：我的妻子並不能選擇父母……又怎麼能因為父母的事情而談分手。並表示早和李多寅約定婚後要繼續回饋社會，豈知又見惡意報導，他忍不住發言：「當了20年藝人，我從來沒有這麼感情用事。」

李昇基在第一篇文文末附上了韓媒《10asia》撰寫的，關於岳父母李洪憲、甄美里的更正報導，主要鎖定在李洪憲涉及的2016年股價操弄事件：一、李洪憲無罪且已被法院認定為受害者。二、甄美里沒有被起訴，判決書裡未曾有甄美里是共犯或者介入犯罪的內容。三、該事件導致受害者超過30萬人，其中有人做出極端選擇，關於此點並沒有得到證實，倒是李洪憲在內的相關人士遭小額股東們提起訴訟，法院駁回了。（原更正報導內容可點此前往）

另一篇長文，李昇基則闡述自己這半年來遭遇的人情冷暖，他將前經紀公司還給他的音源收入捐出，得到了大眾讚揚，但一宣布和李多寅結婚後情勢就急轉直下，不過他強調自己並非是為了得到支持才捐款。

他想說的重點在後頭，直接說明李多寅父母向媒體仲裁委員會起訴了包括《10asia》在內的5家媒體，那些媒體都進行更正報導了，但12日又出現《Money Today》寫他是「騙子女婿」，他直接點名撰寫的蔡姓記者為何不直接採訪他，另外有個《10asia》宇○記者也被點名。

李昇基還首度公開曾有名雜誌社A記者向他透露「HOOK娛樂拜託我幫忙寫李多寅爸爸的負面新聞」。在A記者向他透露之前，他還記得HOOK李理事曾對他說：「雜誌社A記者正在採訪李多寅父親，如果被報導會出大事的。」還惺惺作態對他說「好好解決了，好不容易才攔住」。

雖然李昇基試圖為岳父母澄清，但輿論對他依舊不正面，理由是李昇基講的只是2016年的股價操弄事件。在2016年股價操弄事件上，李洪憲2018年被判刑4年徒刑後改判無罪，但更早在2011年就因同樣操弄股價被判刑3年入獄，而且不少人覺得韓國司法對經濟犯罪相當寬容，不相信李洪憲在2016事件上完全冤枉。

對於李昇基大動作反擊，‎Theqoo論壇討論文湧入千則留言，網友看不下去紛紛留言嘲諷「真的很愛李多寅」、「真的是出了名的固執」、「低調生活不好嗎」、「（李洪憲）如果坐了冤獄，為何不提出再審申請國賠」，甚至有人覺得李昇基在拿媒體開刀。

▼李昇基IG全文



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