李昇基超大器！全額捐出HOOK之未結金額50億韓元甚至更多！「與HOOK的訴訟無關金錢而是使命」

歌手兼演員的全方位藝人李昇基，與前公司HOOK娛樂間的連日爭議到今日終於有了結果，稍早HOOK發出聲明，表示除了已支付13億韓元外，今日還追加支付了包含利息金額共41億韓元。不過李昇基隨後霸氣聲明收到的未結清金額都將全額捐出。

李昇基於12月16日也發表立場，他先是久違地與大家問候，接著提到其實自己連一句好好的「再見」都無法說出口，因為感到強烈的背叛與憤怒，以及失望與挫折，他也在一天天埋怨，又一天天自責反覆地度過。令人相當心疼他在這段期間所受到的內心折磨。



他在文中表示：「今天上午約有50億韓元左右的金額入到我的帳戶，收到了這樣的簡訊通知。HOOK娛樂也許認為我單純是為了要收到金錢而採取法律應對措施，常見的音源結算書我卻一次都沒有收到過……這樣單方面的告知「未結清金額」支付，以這樣的名目來結束這次的事件。」

被權真英代表稱之為「Minus負歌手」的李昇基，在這家公司堅持了18年至今，才表示「直到現在都不知道否有接受過音源收入的結算金」，他表示對於HOOK的訴訟並非因為他們所拖欠的金錢，而是某人留下的汗水所帶來的價值，不能被不當地用於另一人的貪慾之上，李昇基認為這是他所能做到的最大使命，於是對該公司提出告訴。



雖然李昇基收到了50多億韓元，不過他卻表示自己非常不清楚HOOK是以什麼為基礎，又是如何計算出這樣的金額的，日後在法庭上還可能繼續爭論，不過他也向所有關注這件事情的大眾致歉，對於日後很可能再發生相關的衍生爭議，也先希望大家能夠諒解。



李昇基更大器承諾，不管未結金額還有多少，扣除訴訟金額外，他將全數捐出返還給社會。雖然今日他所收到的50億元並不是小數目，更曾是他10幾歲到30幾歲的辛苦血汗成果，但他希望這筆錢能夠幫助比他更加困難的人，他認為這樣一來他所感受到的幸福，將遠遠超過這50億元所帶來的。表示日後就算金額再追加，他也將持續捐獻。

最後李昇基也提到，最重要的是經歷了這次事件後，有很多人支持著他，在一旁安慰他，陪著他一起憤怒，都給了他很大的力量。感謝大家讓他再度感受到他是個受到大家喜愛的存在，他想將這份愛小小的回饋給社會，報答大家的支持。也不忘祝福大家度過一個溫暖的歲末年終，會一如既往走著誠實的道路。



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