李升基终於回归IG！婚后突袭清空全部内容，时隔月余PO「弹吉他照」重启更新

李升基5月底将个人IG全部清空，时隔1个多月终於再次更新。

7月4日，李升基在IG PO出坐在沙发上弹吉他的照片，留言「Re-start」并加上Mic和吉他贴图。



李升基一向重视与粉丝交流，今天5月30日突然将个人IG全部清空，包括PO文和头像全悉数归零。 当时有人猜测他被前所属社压榨、被妻子一家「诈欺犯」名声连累而身心疲惫，甚至怀疑遭骇客入侵，十分担心。 好在所属社随即澄清李升基是想对SNS进行renewal，并没有被骇或其他意图。

李升基很多大事都是通过IG透露，包括与演员李多寅结婚时通过IG以手写信方式亲自宣布消息，和前所属社HOOK娱乐爆发纠纷时在IG PO长文袒露心境，因妻子一家负面舆论被牵连影响时也没有通过公司而是在个人IG直接回击开呛。如今所有痕迹都被抹去，似乎打算与过去的争议彻底告别。



相关报道：

李升基♥李多寅将在4月7日举行婚礼！李升基上传手写信：「她是一个内心温暖、充满爱的人」

李升基超大器！全额捐出HOOK之未结金额50亿韩元甚至更多！「与HOOK的诉讼无关金钱而是使命」

李升基不忍了！「妻子不能选择父母，也不可能因父母分手」搬韩媒报导替岳父母澄清反而又挨轰

此外，李升基目前为TV朝鲜综艺《兄弟拉面》、SBS综艺《强心脏联盟》担任MC，巡回演唱会《少年，走在路上-Chapter2》已於5月至7月圆满结束亚洲场次，8月即将开始一连3场的美国巡演。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻