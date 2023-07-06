「話題之王」李俊昊成功演活《歡迎來到王之國》具元本部長，將出演Newsroom專訪預計本週日播出～

再次成功帶起韓劇人物話題風潮的 #李俊昊，受邀出演JTBC的《Newsroom》，這是必須要很有影響力的人才能登上的節目，好令人驕傲啊！ PS：恭喜《歡迎來到王之國》拿下Netflix串流平台上非英語類電視節目播放量的冠軍一位！！

歌手兼演員的2PM李俊昊在近期主演的熱門韓劇《歡迎來到王之國》中，以「王者飯店」的具元本部長一角大放異彩，成為近期韓劇的話題人物，也確定將接受JTBC的《Newsroom》（JTBC新聞室）的專訪，深入探究關於他的故事，預計在7月9日公開。



所屬經紀公司 JYP 娛樂的相關人士向韓媒Newsen透露：「李俊昊受邀出演JTBC的《Newsroom》，也將在今天（6日）進行節目錄製。」目前他和潤娥主演的《歡迎來到王之國》不僅週週佔據話題一、二位，收視率更是節節上升，從EP.1的5%翻倍至EP.6的12%，趣味性十足且後勢依舊看漲。





《歡迎來到王之國》在近日成功拿下Netflix串流平台上，非英語類電視節目播放量的一位冠軍。



憑藉「具元」一角再次收穫大量關注的李俊昊，究竟會在《Newsroom》分享甚麼樣的故事？令人非常期待！



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