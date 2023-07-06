南宮珉難得主演古裝愛情劇！《戀人》與安恩真共譜戰火下的虐戀，首張海報與預告公開

南宮珉久違演出古裝劇，MBC全新金土劇《戀人》即將在8月首播，官方目前已公開首張海報與首支預告，濃濃的哀戚氛圍預告了一場虐戀即將展開。

《戀人》講述在丙子胡亂後，一對戀人錯綜複雜的命運，以及百姓展現的生命力，是齣人性古裝愛情劇，由「古裝劇不敗神話」《逆賊：偷百姓的盜賊》黃真英作家，與《黑色太陽》金成龍導演攜手製作，預告了「MBC名品古裝劇」即將再加一。

預告海報呈現男女主角「李長賢」（南宮珉 飾）與「劉吉彩」（安恩真 飾）在大海前稍有距離的相望，彼此凝視著著的視線，畫面呈現浪漫不已，中間字樣寫著「非常想念，深愛的『戀人』」。



預告則增添了許多哀戚，悲傷的李長賢與亮麗出眾的劉吉彩畫面交錯呈現，接著李長賢說了一句：「他們最希望的，是朝鮮的王自行低頭。」戰爭風暴席捲而來……場場殺戮發生，他發誓：「這次不管妳在哪裡，我一定要見到妳。」



남궁민 x 안은진 < 연인 > 1차 티저

8월 4일 밤 9시 50분



미친 때깔 pic.twitter.com/4F4TUSiheZ — 비누 (@ssoap_d) July 6, 2023

南宮珉繼《龜巖許浚》睽違10年演出古裝劇，而以愛情為主軸的戲劇也睽違了5年，上一次是2018年和黃正音主演的《訓南正音》，而《戀人》還包括了戰爭戲碼，肯定少不了刀劍方面的動作戲，使觀眾更加期待南宮珉的新變身，而安恩真從戰爭前到戰爭後的神情大轉變，演技爆發亦引人注目。

《戀人》將在8月4日起，每週五六韓國時間晚間9點50分於MBC首播。

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