李昇基♥李多寅將在4月7日舉行婚禮！李昇基上傳手寫信：「她是一個內心溫暖、充滿愛的人」

今日（7日）李昇基在 IG 上傳手寫信發表將與女友李多寅結婚的消息。

李昇基說道：「今年好像有很多事情要寫長篇文章，今天我要傳達我人生最重要的決心。我決定和我心愛的李多寅不再是作為戀人，而是作爲『夫妻』度過餘生。」

李昇基：「求婚後得到了同意，將在4月7日舉行婚禮。因爲有了想對她一輩子負責的人，所以懷著喜悅的心情想親自向大家傳達這個消息。」接著，他說：「她是一個內心溫暖、充滿愛、想永遠站在我這一邊的人。一起分享快樂，即使有困難握著的手也不放開，並一起克服考驗，希望大家支持我們兩人的未來，以後也會多多分享，我會幸福地生活下去。」



2021年5月，李昇基與李多寅傳出戀愛消息，D社更拍到兩人到李昇基祖母家拜訪，當時李昇基回應「正在帶著好的感情與李多寅逐漸互相了解」，李多寅所屬社也表示「以前輩晚輩關係見面，五六個月前開始帶著好的感情謹慎地了解彼此」。公開戀情後，去年6月李昇基也首次透露心境表示：「我的立場和身邊沒有任何變化。」



（延伸閱讀：李昇基公開戀情後首次透露心境！與李多寅交往1年有餘，立場無變化）

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞