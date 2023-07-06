FIFTY FIFTY與公司ATTRAKT合約糾紛昨開庭：違反合約破壞信賴vs仍希望和成員進行活動

爆紅名曲〈Cupid〉原唱女團FIFTY FIFTY，上月向經紀公司ATTRAKT提出了專屬合約效力終止的假處分申請，昨（5）日開庭，但四名成員與ATTRAKT相關人士均未出席，都由法律代理人代為出席。

*前情提要：FIFTY FIFTY才因〈Cupid〉紅遍全球，今鬧出合約糾紛對簿公堂，還扯上〈Cupid〉製作人



據各大韓媒報導，FIFTY FIFTY一方提出訴訟理由大致為三，一是「沒有誠實提供收益等結算資料」，二是「違反四名成員身體和精神健康管理業務」，三是「人力、物力資源之原力不足」。

FIFTY FIFTY方亦提出ATTRAKT全洪准代表瀆職，從INTERPARK方面得到90億韓元預付款卻未如實告知成員，而且該預付款合約是全洪准以自己的個人公司Star Crew娛樂與INTERPARK簽約，當時Star Crew娛樂和成員們簽的是練習生合約，而後來成員們出道成為FIFTY FIFTY簽約的對象卻是ATTRAKT，合約裡還要求成員的活動和音源收益要支付先前這筆款項。

FIFTY FIFTY方指出這樣的模式不合理，因為資金是流入Star Crew娛樂，無法確認該預付款是否全用在投資FIFTY FIFTY上，FIFTY FIFTY收入卻須支付該款項，甚至4個多月以來結算明細上唱片和音源收入均為0，由於造成成員們財產上的損害，考慮對此提出刑事訴訟。

對此，ATTRAKT方面反駁成員們是先和Star Crew娛樂簽了合約，之後才單獨設立出ATTRAKT延續與成員們的合約，因此只是單純的「營業轉讓」，且成員們也同意，會另外繳交說明資料。

而在結算資料均為0的部分，ATTRAKT方解釋此為外包公司（The Givers）的失誤，而與The Givers的合約已於5月終止，已糾正的相關錯誤並在成員要求的期限內提交了。

最後，FIFTY FIFTY方表達和ATTRAKT的信賴關係已經被破壞，無法繼續維持專屬合約，且ATTRAKT與外包公司（The Givers）的問題並不能成為公司妨害成員權利的正當理由，更批判ATTRAKT利用媒體恐影響審判的作為。

ATTRAKT方倒是表達想持續和FIFTY FIFTY合作的想法，表明錯的不是藝人本身而是「貪婪的大人們」，是由於貪婪的大人才會導致藝人做出錯誤判斷，且再次強調「背後有人操縱」，會另外透過訴訟追究責任。訴諸媒體方面，ATTRAKT也說藝人越是出現在媒體上就越會受到傷害，呼籲大家克制對FIFTY FIFTY的指責並支持FIFTY FIFTY與其重新合作。

另外，FIFTY FIFTY律師接受媒體採訪，表明成員們尚未決定好離開ATTRAKT後的計畫，且成員Aran手術過後還在恢復期，而對記者提出‎FIFTY FIFTY自行申請商標權則回答不清楚。

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