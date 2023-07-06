她就是適合殺氣騰騰！林智妍繼《黑暗榮耀》後再度以瘋演技吸引觀眾《有院子的家》！網友：涎鎮出獄後得到報應了嗎

近年來電視劇中出現許多所謂「比主角更搶眼」的配角，林智妍就是其中最成功的例子。在《黑暗榮耀》演出對宋慧喬施暴的惡女涎鎮後，近期在《有院子的家》躍升為雙女主角之一，瘋狂演技力壓美麗無辜的金泰希，而成為觀眾們的話題討論。

林智妍其實並非新人演員，也曾演過超具話題的禁忌電影《人間中毒》與宋承憲大膽偷情，接著還有《姦臣：色誘天下》《老千：獨眼傑克》到《獵魂者》等電影作品，嘗試多元角色。電視劇中也曾飾演《吹吧，微風》中來自北韓的微風，《歡迎來臨第2人生》中Rain的女友，詭異追兇的《玫瑰公寓》以及《紙房子》等等，雖然作品不少，但很多觀眾對於她的演技並沒有太深刻的印象，直到《黑暗榮耀》中的惡女，讓她遇見人生角色。



《黑暗榮耀》中的涎鎮過著雙面人生，霸凌他人還對感情不忠，甚至在人前還是光鮮亮麗的氣象播報員，林智妍以相當適合自己外型的流暢發音以及表情演技，打造了朴涎鎮這個角色的立體感，幾乎與本人合而為一。正在大家認為她的下一部作品若無法贏過涎鎮的表現，會不會很有壓力？她卻再度以《有院子的家》中的秋尚恩一角證明了自己。



《有院子的家》當中林智妍飾演一位即使已懷孕仍長期受到家庭暴力的女子，她除了蒐證更計畫殺害老公，甚至知道老公正在規劃見不得人的暴力威脅事宜，而她繼續完成，並將老公的死嫁禍給另一人。而她在聽聞老公死訊後，大吃炸醬面、湯飯以及大口啃著蘋果的樣子，也讓觀眾們眼睛為之一亮。也有網友們覺得，這根本就是涎鎮出獄後的生活。林智妍暴食三部曲



對這段戲，林智妍也曾表示，她希望能表現出秋尚恩這個遭到家暴的女子，在丈夫生前是連食慾都沒有的，不懂吃的樂趣的女人，而丈夫死後她放肆狂吃，有一種獲得解放的感覺。而接下來即將播出的SBS電視劇《國民死刑投票》也再度令人期待她的演出。



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