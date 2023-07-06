FIFTY FIFTY与公司ATTRAKT合约纠纷昨开庭：违反合约破坏信赖vs仍希望和成员进行活动

爆红名曲〈Cupid〉原唱女团FIFTY FIFTY，上月向经纪公司ATTRAKT提出了专属合约效力终止的假处分申请，昨（5）日开庭，但四名成员与ATTRAKT相关人士均未出席，都由法律代理人代为出席。

*前情提要：FIFTY FIFTY才因〈Cupid〉红遍全球，今闹出合约纠纷对簿公堂，还扯上〈Cupid〉制作人



据各大韩媒报导，FIFTY FIFTY一方提出诉讼理由大致为三，一是「没有诚实提供收益等结算资料」，二是「违反四名成员身体和精神健康管理业务」，三是「人力、物力资源之原力不足」。

FIFTY FIFTY方亦提出ATTRAKT全洪准代表渎职，从INTERPARK方面得到90亿韩元预付款却未如实告知成员，而且该预付款合约是全洪准以自己的个人公司Star Crew娱乐与INTERPARK签约，当时Star Crew娱乐和成员们签的是练习生合约，而后来成员们出道成为FIFTY FIFTY签约的对象却是ATTRAKT，合约里还要求成员的活动和音源收益要支付先前这笔款项。

FIFTY FIFTY方指出这样的模式不合理，因为资金是流入Star Crew娱乐，无法确认该预付款是否全用在投资FIFTY FIFTY上，FIFTY FIFTY收入却须支付该款项，甚至4个多月以来结算明细上唱片和音源收入均为0，由於造成成员们财产上的损害，考虑对此提出刑事诉讼。

对此，ATTRAKT方面反驳成员们是先和Star Crew娱乐签了合约，之后才单独设立出ATTRAKT延续与成员们的合约，因此只是单纯的「营业转让」，且成员们也同意，会另外缴交说明资料。

而在结算资料均为0的部分，ATTRAKT方解释此为外包公司（The Givers）的失误，而与The Givers的合约已於5月终止，已纠正的相关错误并在成员要求的期限内提交了。

最后，FIFTY FIFTY方表达和ATTRAKT的信赖关系已经被破坏，无法继续维持专属合约，且ATTRAKT与外包公司（The Givers）的问题并不能成为公司妨害成员权利的正当理由，更批判ATTRAKT利用媒体恐影响审判的作为。

ATTRAKT方倒是表达想持续和FIFTY FIFTY合作的想法，表明错的不是艺人本身而是「贪婪的大人们」，是由於贪婪的大人才会导致艺人做出错误判断，且再次强调「背后有人操纵」，会另外透过诉讼追究责任。诉诸媒体方面，ATTRAKT也说艺人越是出现在媒体上就越会受到伤害，呼吁大家克制对FIFTY FIFTY的指责并支持FIFTY FIFTY与其重新合作。

另外，FIFTY FIFTY律师接受媒体采访，表明成员们尚未决定好离开ATTRAKT后的计画，且成员Aran手术过后还在恢复期，而对记者提出‎FIFTY FIFTY自行申请商标权则回答不清楚。

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