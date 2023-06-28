FIFTY FIFTY才因〈Cupid〉紅遍全球，今鬧出合約糾紛對簿公堂，還扯上〈Cupid〉製作人

去年甫出道的女團FIFTY FIFTY，今年以一首〈Cupid〉紅遍全球，豈知近日鬧出合約糾紛，FIFTY FIFTY提出終止合約訴訟，經紀公司ATTRAKT則接連控告華納音樂再控訴The Givers，都和FIFTY FIFTY合約有關係。

早在23日，FIFTY FIFTY就傳出合約糾紛，當時ATTRAKT主張正確認是誰在接近FIFTY FIFTY並誘導他們違反合約。26日，ATTRAKT向媒體發布聲明向Warner Music Korea（韓國華納音樂）宣戰，表明已寄出存證信函，已掌握實際證據能證明韓國華納誘導FIFTY FIFTY並企圖非法帶走他們，要求韓國華納作出解釋並表明立場。

對於該控訴，韓國華納很快就澄清ATTRAKT的主張內容毫無根據，強調韓國華納只是負責FIFTY FIFTY海外唱片流通的業務，遺憾當初努力動員所有資源才讓ATTRAKT和FIFTY FIFTY有現在的亮眼成果，現在卻被質疑，對此感到遺憾，並請ATTRAKT「今後請克制未經確認的謠言擴散，還有毫無根據的推測性報導」。

昨（27）日，ATTRAKT向江南警察署提交起訴書，改起訴音樂製作公司The Givers代表安聖日等三人，理由是妨礙業務、損壞數位紀錄、詐欺、業務瀆職等等嫌疑，認為對方在簽訂外包勞務合約執行業務後，在交接的過程中出現很大的紕漏，且懷疑對方私自從海外作曲家手中購買〈Cupid〉版權。雖然此控訴並未直指The Givers是真正「誘導FIFTY FIFTY的外部勢力」，但部分媒體認為ATTRAKT最早的主張曾懷疑是「外包勞務企業」誘導，很可能就是The Givers。

今（28）日，FIFTY FIFTY經由法務代理人發表聲明，四名成員已在19日共同向首爾中央地方法院提出專屬合約效力停止的假處分申請，已進入訴訟程序，緣由是ATTRAKT違反合約、破壞信賴關係才採取的措施，過去已要求ATTRAKT改正但沒有得到回應，對方反而持續利用媒體報導傷害成員名譽。

該聲明亦提到ATTRAKT在薪資上不夠透明，還有成員已表明健康出問題卻想強迫繼續活動，強調此解約訴訟是「四名成員沒有受到任何外部勢力干預下，齊心做出的決定」，「成員們知道現在是多麼重要的時期，也明白身邊很多人擔心，首次練習就決定要成為帶來良好影響的藝人，我們四名成員對不正確的事情沒有贊同也沒有沉默，也沒有謊言、沒有受到周圍的壓力，只是為了正確走出自己的路而做此決定。」最後表明成員們只想盡快回到粉絲身邊，保證未來會成為更誠實的藝人。

看著雙方各持己見，韓國網友大多也一頭霧水，無奈看著雙方撕破臉。有人認為看著成員狀況很差很心疼，有人諷刺The Givers安聖日根本是歷代級人物，也有樂評人點出「很多人認為經紀公司是甲方，藝人就是乙方，但事實上並非如此」。



안성일pd 피프티피프티 역대급 통수네...



데뷔 1년도 안된 신인들이 음원 하나 대박났다고 집 차 다 팔면서 자금대고 사정 다 봐주면서 활동하게 해준 소속사를 이렇게 버린다고??



심지어 큐피드 저작권도 안성일 쪽이 가져감ㅁㅊ



이미지 나락 본인들이 선택한거고 뭐..그냥 원 히트원더로 남겠네 — Blu_lune (@Bluelune29) June 28, 2023

음악평론가가 말하는 피프티피프티 현상황 + 활동 내역https://t.co/aoUKEYcM6d — 영일강 (@lezebet6pr) June 28, 2023

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