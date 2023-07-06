把旅遊團綜拍成戀綜的人氣男團SEVENTEEN成員們：石村湖牽手雙情侶約會、漢江野餐比愛心自製影片～

不愧是「自給自足的偶像」#SEVENTEEN，主題是旅遊行程規劃直接拍成戀愛綜藝節目了～！主打一個甜。

人氣男團 SEVENTEEN 最新集數的網路團體綜藝《GOING SEVENTEEN》EP.81~83，從發想企劃到上街實踐全程參與其中，為大家打造不同凡響的旅遊行程，一共分成三組，已公開的行程可以說是把團綜直接拍成了戀綜的氛圍。



無論是家人或朋友之間都可以是增進感情的套裝旅行，但由於成員們都成雙成對的執行階段性任務，套用在情侶約會上也變得相當合理，時不時冒出粉紅泡泡，讓CP粉絲們看得相當滿足。







▼第一組是隨機問路人推薦行程，成員們被「推薦了牽手並拍情侶照」，於是S.COUPS和淨漢、Joshua和Jun的畫風，就瞬間變成了兩對情侶約會(Double Date)的行程（影片22:03），後續還有跟學生們一起練跑的畫面，隨機問路人真的是想像不到下一秒會發生什麼事情啊。



情人視角～



▼《GOING SEVENTEEN》EP.82：



▼昨天公開的第二組，則是以拍攝短影片（Shorts）的方式，搭配小分隊夫碩順BSS的歌曲〈7PM〉，製作出遊時的回憶影片，將漢江公園的各個景點當作背景並搭配手指舞，手指主人公是WOOZI和Hoshi，導演剪輯是圓佑，Vernon則負責拍攝花絮影片。



野餐吃泡麵（拉麵）。



雙人愛心





友誼的拉手繞圈圈



▼這是圓佑在當天就剪輯完成的〈7PM〉短影片！真的好厲害啊～。



下週三晚間九點（韓國時間）還會有珉奎、THE 8、DK、Dino這一組的旅遊行程，一起期待吧！



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