劉在錫拼命糾正柳演錫是40歲不是38歲，最後反被他與車太鉉氣到：「我和你們不合！」

劉在錫的YouTube「長舌節目」《只是藉口》，最新嘉賓是為了宣傳電影《超完美狗保姆》‎而來的車太鉉與柳演錫，想不到除了「車禧嬪」之外，柳演錫也讓劉在錫難以招架。

整個節目最奇怪也最有趣的是，話題不是圍繞在電影身上，而是在年齡上面。當柳演錫遲疑的介紹自己是38歲，劉在錫馬上開啟靈敏直覺：「40了啊？現在是6月啊！」指年齡統一算法還沒正式實施。柳演錫感到荒唐：「我從今年就開始這樣算了，難道要加上再減掉嗎？」



「為什麼要自主減2歲？法案6月才生效！」劉在錫還仔細算給柳演錫和車太鉉聽（柳4月生日，車3月生日），結論就是一個40一個48，柳演錫有夠無奈：「現在對1984、1974人都很敏感，不能那樣！」



此時有個小插曲，「車禧嬪」第n次逮到劉在錫把柄：「6月為什麼要一直看手錶？又不是分秒。」節目還沒到一半，劉在錫好像就要氣死了：「我真的因為他沒辦法講話，真的因為他很生氣，這是智慧型手錶！如果我一直坐著它會叫我動一下──我只是點擊確認一下──」



回到年齡話題，劉在錫妥協讓柳演錫少1歲變39，柳演錫還是不甘心，說自己在美國說自己38都沒人相信，人家都以為20幾。車太鉉加碼，表示自己最近帶了鴨舌帽去便利商店被要求看身分證，很老實的對店員說：「我很老了。」

而講到自己52歲，劉在錫本來很開心：「我8月生的，所以（6月後）是50歲，我會年輕2歲。」結果車太鉉說：「在錫哥年齡10位數還是不會變。」柳演錫：「不用在意已經過去(?)的人！」劉在錫火又上來，不敢相信柳演錫也攻擊他：「你說什麼！不是一樣劉（柳）氏嗎？」柳演錫卻一句話KO劉在錫：「我是安氏！」（柳演錫開場就解釋自己本名姓安啊！）



又聊了好幾分鐘，劉在錫對這集節目結論就是：「我和他們不合！」一個車太鉉就算了，再加一個意外多話的柳演錫根本吃不消，最後老實說和他們聊天很開心，「但回家看節目可能會生氣。」XDD

▼完整影片，大概從18:03之後，話題就不停圍繞年齡（另外加碼‎李光洙躺著也中槍）



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