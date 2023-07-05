《仙女榴槤》終於提到片名由來！朴柱美與媳婦穿越時光來到2023年上演古代人生存記（EP.3 –4）

[有雷] 《仙女榴槤》（港譯《榴蓮小姐》）是由《婚詞離曲》系列作家Phoebe最新力作。生於古代的朴柱美在歷經兒子莫名死亡後，與媳婦共同神奇穿越至現代，卻再度見到所有熟悉的臉孔，兩位朝鮮女子為了能夠再度見到所愛的人，而打算努力在現代首爾生存下去。

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傷心欲絕而從古代莫名穿越來到2023年的杜榴蓮（朴柱美飾）與兒媳，出現在丹家集團二兒子家中，兩人完全不理解目前所處的環境，吃的用的全都不懂，但是兩人見到了丹家的年輕長孫丹登明（柳政厚飾），榴蓮看著長得像自己兒子，媳婦也撲上去抱住了登明還大叫「相公」，登明雖然摸不著頭緒但並沒有因此厭惡她們。



兩人連說話方式與吃東西的樣子都很不一樣，丹家二嫂與幫傭一度認為她們是從療養機構脫逃的，但看到榴蓮竟然用馬桶水撈起來洗臉，送上的土司夾草莓醬她們也嫌太甜而無法入口，感覺她們似乎不是正常人。現代電器與手機對她們來說都非常神奇，幾度說不出話來。



丹家人討論許久，尤其二嫂實在覺得兩人挺礙眼的，想趕緊把她們送走，但是男性似乎都對她們不排斥，被問到兩人叫什麼名字，媳婦還幫一時講不出話的婆婆回答她叫做杜榴蓮，正好與幫傭準備好的水果一樣名字，讓丹家人更對她感到好奇。



榴蓮小姐與兒媳為了能繼續見到自己所愛的人，即使他們並沒有對於她的記憶，她也希望再見到自己深愛的奴僕以及與自己的兒子。於是榴蓮告訴媳婦不能把她們是古代人的真相據實以告，不然很可能會被當精神病，不如裝作什麼都不知道就好。她們決定好好融入這家人而不離開，於是開始向幫傭阿姨學習如何打掃環境或幫忙家事。



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