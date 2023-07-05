神仙組合！傳EXO D.O. & 金宇彬&李光洙&金基邦與羅PD一起錄綜藝，網友路透照也公開了！
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神仙組合！傳EXO D.O. & 金宇彬&李光洙&金基邦與羅PD一起錄綜藝，網友路透照也公開了！

明星   2023年7月5日   星期三17:51   Sani  

（封面圖源：各所屬社）

有網友稱現場還見到了趙寅成、且PO圖作證，真的是超出想象的組合啊！

近日陸續有網友在街頭目擊到EXO成員D.O.（都敬秀）、金宇彬、李光洙、金基邦、趙寅成聚在一起，還有人分享了金宇彬和D.O.走在一起的照片，懷疑是「趙寅成Family」正在和羅PD一起拍綜藝！

今日下午據JTBC獨家報導，D.O.、金宇彬、李光洙、金基邦確實正在拍羅PD的新綜藝，在首爾市錄完開場後已轉移到江原道繼續拍攝。 該節目的具體概念尚未公開，但單是這幾位圈內好友聚在一起就讓人非常想看！
（圖源：IG@juhwan__lim）

目前tvN含蓄回應稱「正在確認」，但羅PD昨天的直播已透露蛛絲馬跡。 羅PD在昨日的YT直播中表示：「新project製作組明天要開拍，但要下雨，好擔心啊。 會逐漸告訴大家是拍什麼。 在國內拍。 我也很緊張，希望一切順利。」
（圖源：YouTube@채널 십오야截圖）

「趙寅成Family」又稱「趙寅成至親組」，是韓國娛樂圈知名的好友團體，成員包括車太鉉、金宇彬、李光洙、林周煥、金基邦、宋仲基等，經常聚到趙寅成家中聊天，也會一起去日本旅行、在彼此拍攝新作品時送上餐車應援。
（圖源：IG@juhwan__lim）
（圖源：IG@masijacoke850714）

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