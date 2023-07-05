神仙組合！傳EXO D.O. & 金宇彬&李光洙&金基邦與羅PD一起錄綜藝，網友路透照也公開了！

有網友稱現場還見到了趙寅成、且PO圖作證，真的是超出想象的組合啊！

近日陸續有網友在街頭目擊到EXO成員D.O.（都敬秀）、金宇彬、李光洙、金基邦、趙寅成聚在一起，還有人分享了金宇彬和D.O.走在一起的照片，懷疑是「趙寅成Family」正在和羅PD一起拍綜藝！



하 씨발 이제 김우빈도 있어 pic.twitter.com/WhtIf7ZgrF — Tweety (@my_D12) July 2, 2023

진짜 심장이 개가티뛰어 내새끼랑 내최애배우가 같이있어

근데 조인성없는 조인성팸 개웃기네 어디가셧음ㅋㅋㅋㅋ암튼 ㅈㄴ감사합니다 뭐든 주세효 나피디든 누구든 상관없움 김우빈 도경수 조합만 주면 감사합니다 싸랑합니다

이게 꼭 촬영 모습이어야만해요 그냥 놀러온거다 이런거 금지임pic.twitter.com/knaIlJ2CAm — 날개 (@e_xo_sh) July 5, 2023

今日下午據JTBC獨家報導，D.O.、金宇彬、李光洙、金基邦確實正在拍羅PD的新綜藝，在首爾市錄完開場後已轉移到江原道繼續拍攝。 該節目的具體概念尚未公開，但單是這幾位圈內好友聚在一起就讓人非常想看！



目前tvN含蓄回應稱「正在確認」，但羅PD昨天的直播已透露蛛絲馬跡。 羅PD在昨日的YT直播中表示：「新project製作組明天要開拍，但要下雨，好擔心啊。 會逐漸告訴大家是拍什麼。 在國內拍。 我也很緊張，希望一切順利。」



「趙寅成Family」又稱「趙寅成至親組」，是韓國娛樂圈知名的好友團體，成員包括車太鉉、金宇彬、李光洙、林周煥、金基邦、宋仲基等，經常聚到趙寅成家中聊天，也會一起去日本旅行、在彼此拍攝新作品時送上餐車應援。





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