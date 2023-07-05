《仙女榴槤》终於提到片名由来！朴柱美与媳妇穿越时光来到2023年上演古代人生存记（EP.3 –4）

[有雷] 《仙女榴槤》（港译《榴莲小姐》）是由《婚词离曲》系列作家Phoebe最新力作。生於古代的朴柱美在历经儿子莫名死亡后，与媳妇共同神奇穿越至现代，却再度见到所有熟悉的脸孔，两位朝鲜女子为了能够再度见到所爱的人，而打算努力在现代首尔生存下去。

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伤心欲绝而从古代莫名穿越来到2023年的杜榴莲（朴柱美饰）与儿媳，出现在丹家集团二儿子家中，两人完全不理解目前所处的环境，吃的用的全都不懂，但是两人见到了丹家的年轻长孙丹登明（柳政厚饰），榴莲看著长得像自己儿子，媳妇也扑上去抱住了登明还大叫「相公」，登明虽然摸不著头绪但并没有因此厌恶她们。



两人连说话方式与吃东西的样子都很不一样，丹家二嫂与帮佣一度认为她们是从疗养机构脱逃的，但看到榴莲竟然用马桶水捞起来洗脸，送上的土司夹草莓酱她们也嫌太甜而无法入口，感觉她们似乎不是正常人。现代电器与手机对她们来说都非常神奇，几度说不出话来。



丹家人讨论许久，尤其二嫂实在觉得两人挺碍眼的，想赶紧把她们送走，但是男性似乎都对她们不排斥，被问到两人叫什么名字，媳妇还帮一时讲不出话的婆婆回答她叫做杜榴莲，正好与帮佣准备好的水果一样名字，让丹家人更对她感到好奇。



榴莲小姐与儿媳为了能继续见到自己所爱的人，即使他们并没有对於她的记忆，她也希望再见到自己深爱的奴仆以及与自己的儿子。於是榴莲告诉媳妇不能把她们是古代人的真相据实以告，不然很可能会被当精神病，不如装作什么都不知道就好。她们决定好好融入这家人而不离开，於是开始向帮佣阿姨学习如何打扫环境或帮忙家事。



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