從男團TEEN TOP退隊的C.A.P直播批判偶像文化，公司洗腦&被粉絲摸屁股性騷擾：幾年下來精神崩潰

大家怎麼看 C.A.P 批評偶像文化的直播事件呢？

今年五月男團TEEN TOP成員C.A.P（方旻洙）宣佈退團，表示「想脫掉不適合我的衣服」！其餘成員以四人組回歸，前幾天C.A.P直播完，在youtube上發表了「偶像從什麼時候開始變成了假想戀人（偽裝愛情）的職業」的標題，引發熱烈討論。



C.A.P：「偶像文化越來越病態是什麼造成的呢？」



偶像被公司洗腦

現在肯定有正在準備做偶像，準備出道的人，這些人會被公司不斷洗腦，不可以戀愛、不可以抽菸、不可以喝酒、不可以做各式各樣的事情，會一直被公司洗腦、包裝人設，公司認為花了錢培養這些人，如果做錯事錢就白花了，出道後開始有了粉絲之後，只要做錯一點點事情，粉絲就會開始鬧，出道前後的感覺會完全不同，要做好心理準備，練習生時期是體力勞動，出道後就是情緒（感情）勞動了，會遭受到難以想像的管理，令人想像不到的辱罵跟圍攻，「我是因為擔心你才會這樣說的」這種形式沒完沒了的說教，雖然說有些是真心的好話，但幾百人幾千人對你這樣子，啊西八，我自己會判斷，為什麼話那麼多啊。

C.A.P提到因為和收入有關，形象管理什麼的都是無可奈何的，但為什麼會變成這樣子，他強調偶像不是販賣幻想的職業（重複兩次），但為什麼會變成這樣？

網路發達、惡評不斷

網路變得發達，是人人都有手機，在路上拍到偶像就像看到獨角獸，隨意上傳，偶像也因此沒有了私生活，我指得是一些壞人，那些壞人專做一些壞事，明明知道偶像圈發生過很不好的事情，那些人卻在網上對藝人寫惡評、網路暴力，藝人輕聲之後他們會偷偷躲起來，安靜一陣子之後，在重新出現逼死其他人，遭受折磨的人就只能不斷承受壓力和痛苦，他們心知肚明。

偶像們被性騷擾

為什麼明明是想作唱歌跳舞的職業，突然間變成了假想戀人的職業呢？女友（男友）粉真的非常多，其實還可以接受，但是卻有很多人胡亂來，要求你說”我愛你”，要求牽手，挽著你的手，甚至還會作出性騷擾的舉動，真的，大家不知道吧！？男偶像就不會被性騷擾嗎？不是的，男偶像也會遭遇這樣的事情，會被摸屁股、胸部，從這時候開始就會精神崩潰了，因為周圍的人真的很多，你沒辦法知道誰摸了你的屁股，真的很不可理喻，這種讓你精神崩潰的事情也經常發生。

在網路上還要被辱罵攻擊，線下活動時還要承受性騷擾，被奇怪的人要求做各式各樣不像話的事情，這種狀況總要有人站出來改變，但我也無法改變它，跟我相關聯的人實在太多了，成員、公司、工作人員、跟我相關的人太多了，也可能有利益上的損害，所以我才會在自己闖禍之前，不給任何人添麻煩之前選擇退隊。

無論是男偶像還是女偶像都很辛苦，我還收過眼睛裝了攝像頭（監視器）的娃娃，住酒店時，旁邊放的娃娃，他們應該是想拍到洗完澡出來的畫面，所以就這麼做了，真的太心煩了，腦子有病的人真的很多。

（目前擷取了比較多人討論的幾個重點言論片段翻譯）

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