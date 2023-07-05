从男团TEEN TOP退队的C.A.P直播批判偶像文化，公司洗脑&被粉丝摸屁股性骚扰：几年下来精神崩溃

大家怎么看 C.A.P 批评偶像文化的直播事件呢？

今年五月男团TEEN TOP成员C.A.P（方旻洙）宣布退团，表示「想脱掉不适合我的衣服」！其余成员以四人组回归，前几天C.A.P直播完，在youtube上发表了「偶像从什么时候开始变成了假想恋人（伪装爱情）的职业」的标题，引发热烈讨论。



C.A.P：「偶像文化越来越病态是什么造成的呢？」



偶像被公司洗脑

现在肯定有正在准备做偶像，准备出道的人，这些人会被公司不断洗脑，不可以恋爱、不可以抽菸、不可以喝酒、不可以做各式各样的事情，会一直被公司洗脑、包装人设，公司认为花了钱培养这些人，如果做错事钱就白花了，出道后开始有了粉丝之后，只要做错一点点事情，粉丝就会开始闹，出道前后的感觉会完全不同，要做好心理准备，练习生时期是体力劳动，出道后就是情绪（感情）劳动了，会遭受到难以想像的管理，令人想像不到的辱骂跟围攻，「我是因为担心你才会这样说的」这种形式没完没了的说教，虽然说有些是真心的好话，但几百人几千人对你这样子，啊西八，我自己会判断，为什么话那么多啊。

C.A.P提到因为和收入有关，形象管理什么的都是无可奈何的，但为什么会变成这样子，他强调偶像不是贩卖幻想的职业（重复两次），但为什么会变成这样？

网路发达、恶评不断

网路变得发达，是人人都有手机，在路上拍到偶像就像看到独角兽，随意上传，偶像也因此没有了私生活，我指得是一些坏人，那些坏人专做一些坏事，明明知道偶像圈发生过很不好的事情，那些人却在网上对艺人写恶评、网路暴力，艺人轻声之后他们会偷偷躲起来，安静一阵子之后，在重新出现逼死其他人，遭受折磨的人就只能不断承受压力和痛苦，他们心知肚明。

偶像们被性骚扰

为什么明明是想作唱歌跳舞的职业，突然间变成了假想恋人的职业呢？女友（男友）粉真的非常多，其实还可以接受，但是却有很多人胡乱来，要求你说”我爱你”，要求牵手，挽著你的手，甚至还会作出性骚扰的举动，真的，大家不知道吧！？男偶像就不会被性骚扰吗？不是的，男偶像也会遭遇这样的事情，会被摸屁股、胸部，从这时候开始就会精神崩溃了，因为周围的人真的很多，你没办法知道谁摸了你的屁股，真的很不可理喻，这种让你精神崩溃的事情也经常发生。

在网路上还要被辱骂攻击，线下活动时还要承受性骚扰，被奇怪的人要求做各式各样不像话的事情，这种状况总要有人站出来改变，但我也无法改变它，跟我相关联的人实在太多了，成员、公司、工作人员、跟我相关的人太多了，也可能有利益上的损害，所以我才会在自己闯祸之前，不给任何人添麻烦之前选择退队。

无论是男偶像还是女偶像都很辛苦，我还收过眼睛装了摄像头（监视器）的娃娃，住酒店时，旁边放的娃娃，他们应该是想拍到洗完澡出来的画面，所以就这么做了，真的太心烦了，脑子有病的人真的很多。

（目前撷取了比较多人讨论的几个重点言论片段翻译）

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