《水泥烏托邦》未演先轟動！李炳憲、朴敘俊、朴寶英實力演技齊聚8月台灣、香港上映

災難新電影《水泥烏托邦》由演技派演員李炳憲、朴敘俊、朴寶英等共同演出，將帶來最強烈的演技表現，刺激觀眾們的想像力，也令全球觀眾們期待不已，台灣將於8月正式上映。

《水泥烏托邦》（港譯:烏托邦浩劫）改編自人氣網路漫畫《愉快的鄰居》，劇情描述在一次災難大地震後，首爾幾乎成為一片廢墟，而唯一沒有倒塌的就是皇宮公寓，這些倖存者們聚集在此，商討如何爭取他們的權益。



擁有獨創性劇情設定以及生動人物描寫的巨型災難電影《水泥烏托邦》，由影帝李炳憲飾演皇宮公寓的住民代表，以及用盡全力想要守護家人的朴敘俊，還有不願意因此失去信念的朴寶英，三人以及這棟公寓內的住民們，將如何度過這場災難？在守護家人以及為自己家園抗爭的過程中，三人的情感與關係又將產生什麼變化？



李炳憲與朴敘俊透過這樣的事件，兩人的關係也將日益轉變，讓觀眾們相當期待兩人的搭檔。而朴寶英在片中也與朴敘俊飾演一對夫妻，透過預告片讓大家感受到他們的情緒變化，為了守護彼此以及守護自己的家園，三人都各自用不同方式努力著。導演也稱讚這部電影累積了巨大的演員能量，即將呈現給觀眾們。韓國將於8月9日上映，台灣也將隨後正式上映。



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