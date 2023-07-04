让《恶鬼》比较不恐怖的两大方法：想想这只狗、注意金泰梨的头发

SBS金土剧《恶鬼》播至第4集有越来越恐怖的趋势，鬼出现的次数还有鬼的妆容都让观众恐惧程度上升，不过Twitter却有网友开始流传一些Meme（迷因、哏图），让人在恐惧中不禁笑出声，以下就让小编整理两大迷因，这些「让《恶鬼》比较不恐怖的两大方法」：

一、想想这只狗

「每次看到具散影身上的恶鬼影子都会想起它，我心里的剧的类型就会转变，变得很可爱。」



구산영이한테 씌인 악귀 그림자 볼 때마다 자꾸 얘 떠올라서 내 맘속에선 장르 바뀌며 귀엽고 난리. pic.twitter.com/qjLZMwaFfE — 지돌장군 (@zidory) June 25, 2023

二、注意金泰梨的头发

「当恐怖悬疑剧变成洗发精广告时」



「最新且最大的为解之谜：

－恶鬼的名字

－诅咒的对象

－散影的弟弟（或妹妹）

－散影就算7天24小时都被鬼追著不放，头发还是那么柔顺闪亮」



收看《恶鬼》的观众们，如此一来让你比较不害怕了吗？

话说，散发狗狗的迷因让小编一直想到这个XD：‎网友贴出「和李政宰很像的狗」，粉色衣服＋大珍珠项炼如出一辙！郑雨盛映后Q&A挺身质问网友意图XD‎

며칠 전에 카톡 프사를 이 강아지 사진으로 바꿨는데... 이정재가 이러고 티비에 나왔길래 당황해서 조용히 다른 사진으로 프사 바꿈 pic.twitter.com/vlRirkP0uL — 오얏 (@dhrcjshub) August 11, 2022

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