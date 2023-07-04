让《恶鬼》比较不恐怖的两大方法：想想这只狗、注意金泰梨的头发
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让《恶鬼》比较不恐怖的两大方法：想想这只狗、注意金泰梨的头发

韩剧   2023年7月4日   星期二12:35   草莓  

（封面图源：Disney+＠《恶鬼》截图）

SBS金土剧《恶鬼》播至第4集有越来越恐怖的趋势，鬼出现的次数还有鬼的妆容都让观众恐惧程度上升，不过Twitter却有网友开始流传一些Meme（迷因、哏图），让人在恐惧中不禁笑出声，以下就让小编整理两大迷因，这些「让《恶鬼》比较不恐怖的两大方法」：

一、想想这只狗　

「每次看到具散影身上的恶鬼影子都会想起它，我心里的剧的类型就会转变，变得很可爱。」

二、注意金泰梨的头发　　

「当恐怖悬疑剧变成洗发精广告时」

「最新且最大的为解之谜：
－恶鬼的名字
－诅咒的对象
－散影的弟弟（或妹妹）
－散影就算7天24小时都被鬼追著不放，头发还是那么柔顺闪亮」

收看《恶鬼》的观众们，如此一来让你比较不害怕了吗？

话说，散发狗狗的迷因让小编一直想到这个XD：‎网友贴出「和李政宰很像的狗」，粉色衣服＋大珍珠项炼如出一辙！郑雨盛映后Q&A挺身质问网友意图XD‎

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