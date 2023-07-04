《歡迎來到王之國》收視率突破雙位數！傲嬌又任性李俊昊為追愛體驗庶民生活，配合度百分百〜潤娥快入坑吧（EP.5 –6）

[有雷] 《歡迎來到王之國》終於步入觀眾最愛的粉紅曖昧，收視率也衝破雙位數。李俊昊先是為潤娥送上難忘的生日驚喜，接著又不惜成本出動直升機深山營救，也逛市場吃湯飯體驗庶民生活，觀眾嘴角也跟著俊昊一起不自覺上揚，此刻潤娥開始感受到上流世界與自己的格格不入……

以下為防雷線



同樣心情不佳的天嗣朗（潤娥飾）與本部長具元（李俊昊飾）巧遇，讓具元看見了平時成天帶著笑臉的嗣朗也會流淚，趁著嗣朗在車上累到睡著時，費心準備了高級休閒情侶裝還有新球鞋，雖然嘴上說「隨便買的」尺寸卻完美合身又合腳，甚至帶她到高級餐廳飽餐一頓，最後送上飯店首席主廚製作的蛋糕畫下完美句點，甚至讓嗣朗前男友也知難而退。



嗣朗偷偷在下班後回送小禮物給具元，具元抓緊機會約吃飯，體驗排隊等待吃飯、大杯生啤酒以及鐵板燒表演的第一次，配合度百分百。飯店的特殊農民週活動，必須由員工去拜訪這些珍貴食材的提供者，而剛來到王者國度的新人天嗣朗，直接被分配到沒人想去的智異山天種蔘之家，行程可說是非常緊湊幾乎沒時間休息，讓具元為此相當擔心。



嗣朗走入山中，看見了貌似圖片上的珍貴天種蔘，為了採下這株而不甚跌落山谷，具元因手機連絡不上嗣朗而緊急派出直升機前往營救，具元搭乘直升機一看見嗣朗就直接往下跳，兩人最終由在山中負責採蔘的達人救回。達人也認證嗣朗採到的是最珍貴的人蔘，並要她拿去孝敬奶奶。



盧秘書開車前來接回本部長與嗣朗，具元看著兩人有說有笑還很自然地約吃飯，一路上妒火中燒，不過後來因盧秘書鬧肚子而不參與後續行程，由具元帶著嗣朗拜訪奶奶的湯飯店，兩人也在傳統市場裡有吃又有玩，留下許多難忘回憶，這一日相處下來情感升溫，具元趁機也申請下一次的約會，嗣朗似乎也從一開始的不自在，而轉變為露出笑臉不拒絕。



第一皇家集團千金來到王者酒店舉辦生日趴，她看見具元直接飛撲上來大叫歐巴，兩人熟稔的樣子，讓嗣朗看了心裡有些不是滋味，下班返家後還與閨密們大大發洩一場，叫來了Pizza、炸雞等一堆外送食物，沒想到嗣朗突然開門時，站在門外的卻是本部長…



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞