網友貼出「和李政宰很像的狗」，粉色衣服＋大珍珠項鍊如出一轍！鄭雨盛映後Q&A挺身質問網友意圖XD

有夠好笑，李政宰這位「清潭洞夫人」今晚還會在《家師父一體》繼續現身XDD

主演的電影《獵首密令》（HUNT）正熱映的「清潭洞夫婦」李政宰與鄭雨盛，7日登場《家師父一體》，李政宰的粉色西裝加上大珍珠項鍊十分搶眼，李昇基看了就開玩笑「一秒辨別誰父誰母」，他也自嘲是「清潭洞夫人」。



*前情提要：‎清潭洞夫婦愛情特輯2.0！李政宰&鄭雨盛《家師父一體》重現BLACKPINK默契穿搭，鄭雨盛秒認關係「超越事實婚姻」‎

11日就有網友在推特發這樣的文：「前幾天把Kakao Talk頭貼換成了這隻狗狗的照片……結果看到李政宰這樣出現在電視上有點慌張，安靜地把頭貼換成別的照片。」這篇推文獲得很大的迴響，截至今（14）日高達3.8萬人轉推！



昨（13）日又有其他網友PO了相關貼文放上《獵首密令》映後Q&A相關影片，李政宰站在鄭雨盛右手邊只是笑著，鄭雨盛用一貫溫柔的語氣說：「那個穿粉紅色衣服、戴珍珠項鍊的狗狗，為什麼要把牠跟《家師父》裡的李政宰貼在一起？」這狀似替李政宰挺身、質問的畫面也讓網友笑翻。



貼心提醒，今晚的《家師父一體》依舊有穿著粉色西裝戴著項鍊的李政宰以及他的配偶鄭宇盛，喜歡「清潭洞夫婦」的觀眾別錯過啦！



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