前(G)I-DLE成員徐穗珍開通IG！因校暴爭議退團，沉寂2年透露近況

徐穗珍兩年前因校暴爭議退出女團（G）I-DLE、從大眾視線中消失，近日新開通個人IG並分享照片，時隔2年多透露近況。

穗珍的IG PO只有兩張照片、沒有文字，個人簡介也只有「soojin」。 目前該帳號只有這一篇PO文，昨日更新後短短一日已湧入160萬粉絲。



穗珍曾是女團（G）I-DLE的主舞及副唱，2021年2月被多名網友指曾是校園暴力加害者，包括讓同學互相掌摑、搶錢、抽煙喝酒等，受害者至今聽到（G）I-DLE的歌都很痛苦。 穗珍在粉絲官咖PO承認中學時曾抽煙，否認校園暴力、搶錢等。 隨著爆料愈演愈烈，穗珍於2021年3月中斷活動、8月退出（G）I-DLE，去年3月與所屬社CUBE娛樂解約。



同時，曾與穗珍就讀同所中學的演員徐信愛也在IG PO文暗示是受害者之一。 穗珍要求其做出正式聲明，徐信愛於是PO長文表示當年遭穗珍譏諷嘲笑、人身攻擊「不漂亮當什麼演員」，令她心靈受挫變為內向性格。 對此穗珍未再做出回應。



穗珍曾對爆料網友提出刑事訴訟，但警方經長期調查作出不移交決定，即表示爆料者沒有誣告嫌疑。 穗珍律師去年8月就此發佈聲明，表示穗珍確實有在電話中與爆料人爭吵和謾罵，已與受害人見面並就謾罵一事道歉; 但絕無施暴或搶奪財務的行為，所以無法承認或道歉。

律師強調穗珍從未被校園暴力委員會判定校暴，但因雙方當事人陳述極不一致且缺乏其他證據，判斷無法繼續通過法律澄清事實，決定結束法律層面的追究：「不論爆料者所述是真是假，都對爆料者的情感造成了傷害，向中學時期因其言行而感情受傷的人、喜愛穗珍的粉絲、感到失望的大眾鄭重致歉。 」



穗珍退隊後(G)I-DLE以5人形式活動，陸續推出了《TOMBOY》《Nxde》《Queencard》等大熱歌曲。 這次穗珍開通IG是打算回歸演藝圈抑或單純分享日常，引起很多網友關注：「會復出嗎」、「哇，跟LE SSERAFIM退隊那人好像」、「聽說T.O.P也要重新做演員，徐穗珍也可能回歸演藝圈」、「已經反省很久了，有些藝人嗑藥還能演主角呢」、「校暴不退團的人也很多啊」、「 普通人也可以開SNS，沒必要指手畫腳」。

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