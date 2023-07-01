【韓網熱帖】今晚《我獨自生活》真正crazy的專業人士

【影片】棕櫚油木浦研討會，朴娜勑準備了大隻的鮸魚給大家拍照。全炫茂看到鮸魚很害怕，但鏡頭一過來123就瞬間變臉kkkk

鮸魚掙扎扭動了一下，又把他嚇得不輕，但仍堅持不放手、再次一秒變臉kkk



*小編補充：帖子是今天凌晨發的，說的是昨晚這期《我獨》。

▼相關片段從2:20開始。



▼韓國網友評論：

1. 這才叫做專業kkk

2. 真的又好笑又帥氣，太厲害了

3. 變成了摻雜恐懼的crazy表情kkkk

4. 大賞果然不是白給的

5. 反而害怕是假裝的吧？

6. 既開心又姿勢僵硬kkkkk

7. 瘋了嗎kkkk睡前看到這個，睡意全跑了ᅲᅲ

8. 一看到就笑噴了kkkk絕對是今年最棒的綜藝名場面kkkk

9. 專業的果然不一樣kkk在鏡頭前一切恐懼都可戰勝kkk

10. 我也應該像他這樣生活啊kkkk



#我獨自生活 #棕櫚油研討會 #全炫茂

Edit：Sani

出處：https://theqoo.net/hot/2846125549

圖源：YouTube@나혼자산다 STUDIO《我獨自生活》截圖

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