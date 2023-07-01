前(G)I-DLE成员徐穗珍开通IG！因校暴争议退团，沉寂2年透露近况

徐穗珍两年前因校暴争议退出女团（G）I-DLE、从大众视线中消失，近日新开通个人IG并分享照片，时隔2年多透露近况。

穗珍的IG PO只有两张照片、没有文字，个人简介也只有「soojin」。 目前该帐号只有这一篇PO文，昨日更新后短短一日已涌入160万粉丝。



穗珍曾是女团（G）I-DLE的主舞及副唱，2021年2月被多名网友指曾是校园暴力加害者，包括让同学互相掌掴、抢钱、抽烟喝酒等，受害者至今听到（G）I-DLE的歌都很痛苦。 穗珍在粉丝官咖PO承认中学时曾抽烟，否认校园暴力、抢钱等。 随著爆料愈演愈烈，穗珍於2021年3月中断活动、8月退出（G）I-DLE，去年3月与所属社CUBE娱乐解约。



同时，曾与穗珍就读同所中学的演员徐信爱也在IG PO文暗示是受害者之一。 穗珍要求其做出正式声明，徐信爱於是PO长文表示当年遭穗珍讥讽嘲笑、人身攻击「不漂亮当什么演员」，令她心灵受挫变为内向性格。 对此穗珍未再做出回应。



穗珍曾对爆料网友提出刑事诉讼，但警方经长期调查作出不移交决定，即表示爆料者没有诬告嫌疑。 穗珍律师去年8月就此发布声明，表示穗珍确实有在电话中与爆料人争吵和谩骂，已与受害人见面并就谩骂一事道歉; 但绝无施暴或抢夺财务的行为，所以无法承认或道歉。

律师强调穗珍从未被校园暴力委员会判定校暴，但因双方当事人陈述极不一致且缺乏其他证据，判断无法继续通过法律澄清事实，决定结束法律层面的追究：「不论爆料者所述是真是假，都对爆料者的情感造成了伤害，向中学时期因其言行而感情受伤的人、喜爱穗珍的粉丝、感到失望的大众郑重致歉。 」



穗珍退队后(G)I-DLE以5人形式活动，陆续推出了《TOMBOY》《Nxde》《Queencard》等大热歌曲。 这次穗珍开通IG是打算回归演艺圈抑或单纯分享日常，引起很多网友关注：「会复出吗」、「哇，跟LE SSERAFIM退队那人好像」、「听说T.O.P也要重新做演员，徐穗珍也可能回归演艺圈」、「已经反省很久了，有些艺人嗑药还能演主角呢」、「校暴不退团的人也很多啊」、「 普通人也可以开SNS，没必要指手画脚」。

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