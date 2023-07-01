鐵肺Ailee抵台先來碗牛肉麵：「開全麥LIVE是對粉絲們的禮貌」唱起《鬼怪》OST總憶起過世母

韓國實力派歌后Ailee將於7月2日在台北演出，7月1日一抵台就先與媒體見面，暢談她對台灣美食與粉絲的想念，還有自己的抒壓妙招。

Ailee睽違將近6年再度來台，也透露一下飛機飯店就準備了熱騰騰的牛肉麵等著她，讓她連衣服都來不及換就先飽食一碗。超級熱愛牛肉麵的Ailee還知道品嘗細麵跟寬麵差異性，更大讚她今日吃到的牛肉超級軟嫩，相當滿足。請她以簡單中文問候大家，她更說：「你好，我是Ailee，我愛台灣，我愛Beef Noodles Soup（牛肉麵）」，非常可愛。

Ailee演唱過的眾多曲目中，讓她認為別具意義的就是自己的出道曲《Heaven》以及在音樂平台上有著破億點播率的《鬼怪》OST《如初雪般走向你》，Ailee也感性提到自己在母親過世後，演唱《如初雪般》時則特別感傷，覺得歌詞就像是母親想對她訴說的話，讓她有一段時間都無法完整唱完這首歌曲。



像Ailee這樣的實力派歌手最重要的就是體力，雖然已經步入30歲，Ailee仍覺得自己體力很棒，還透露今日凌晨2點就起床到現在一點都不覺得累，平時也沒有特別保養身體，只是演出前幾天，平常不愛喝水的她會每天喝2.2到3公升的水，並且不吃乳製品還有辣的東西，來讓自己的嗓音狀態更完美。不過會不會擔心感冒呢？Ailee說雖然擔心，但有好幾次演出都是在她感冒的狀態下完成的，還有粉絲們說她感冒時的歌聲更加動人呢！還透露《如初雪般走向你》就是在她感冒期間錄音的。



Ailee也有獨特的抒壓方式，就是打電腦射擊遊戲還有Switch。她會以公開帳號上線，平時也會玩遊戲直播與粉絲們同樂。除了電競遊戲，Ailee還透露自己Switch不離身，今天在飛機上也在玩，若隔天沒有正式行程她也常常熬夜打電動，打到自己眼睛睜不開。



每一次演出都是傾盡全力開全麥的Ailee，認為這樣的演出方式與態度是對粉絲們的一種禮貌，Ailee非常享受舞台表演，所以沒有上台前緊張的問題，只希望能與粉絲們一起同樂，台灣粉絲們為她準備的禮物她也都收到了，覺得非常感動，只希望能夠以努力演出來回報大家。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞