皆大歡喜！「23點」Karam&仁俊&Jay台灣見面會也要加場！和《PEAK TIME》同樣明日開賣

因《PEAK TIME》爆紅的「23點」大國男兒成員Karam、仁俊與Jay（又稱藍俊奐），在台灣舉行的見面會日前宣布加場。

「藍俊奐」在台見面會原本撞期《PEAK TIME》TOP6演唱會台灣場，都是7月15日晚間7點開演，讓許多節目觀眾內心相當掙扎，因為兩邊都是《PEAK TIME》的參賽者，手心手背都是肉，甚至還有觀眾質疑藍俊奐的場次是否是「故意撞期」，因為當初三人從節目下車可是有場風波。



事實上，三人從《PEAK TIME》下車之後仍對節目心存感激，包括Karam在內都曾在直播中表達感謝，也不曾避談節目或是節目給的代稱「23點」，據悉他們在韓國首爾場的見面會還有節目PD出席。「藍俊奐」見面會主辦單位FU Entertainment亦解釋：「時間並不是單方面就能決定的。主要也有藝人時間、場館時間等多方考量，還請多多體諒。」

好消息是，《PEAK TIME》27日宣布加場1點的下午場，「藍俊奐」見面會也宣布加場在下午2點，等於無論是當初做出哪一場選擇的觀眾，只要下午有時間就能再多跑一場，皆大歡喜。



湊巧，《PEAK TIME》下午場加場是明日7月1日開賣，「藍俊奐」見面會也是明日起售，一個早上10點開賣，一個晚上6點開賣，《PEAK TIME》忠實觀眾、粉絲們可別錯過了！

最後附上相關「藍俊奐」受訪影片：



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