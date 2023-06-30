【韓網熱帖】女團FIFTY FIFTY把韓國人討厭的事全做了...ㅠㅠ

大家怎樣看這件事呢？

原PO主表示：

背叛60多歲的公司代表

那位代表為了給成員們投資，把戴了10年的勞力士手錶和車子都賣了

把成員們當女兒一樣、讓她們學英語，成員們都自豪說讀了很多書，代表喜歡她們到這個程度...

每首歌都拍了MV，4首歌全都有MV...

宿舍也有3個房間、2個洗手間... 就連大型公司都不一定有這樣的待遇... ㅠㅠ



據報道，FIFTY FIFTY被稱為「中小企業奇跡」，成功背後是年屆花甲的老闆的犧牲。所屬社代表全洪俊（音，60歲）和崔勝浩（音，60歲—）為了給她們出實體專輯，面臨資金短缺時毫不猶豫賣掉了手錶和車子。

（小編補充：根據目前報道，FIFTY FIFTY所屬社把音樂製作外包給另一家製作公司，現在雙方鬧矛盾，成員們想追隨製作人、跟原公司解約。）

韓國網友評論：

1. 活到現在第一次見到這麼快就患上藝人病的人

2. 忘恩負義的標本...

3. 第一次覺得所屬社和代表可憐

4. 真的精準刺激到韓國人的感性：賣掉勞力士程度的犧牲、年屆花甲的代表、最大程度的支持、在美國獲得成功、實現中小企業的奇跡，居然被忘恩負義地背叛

5. 出道才7個月就因為沒結算而指責違約... 大型公司不好說，但中小企業代表把手錶和車子都賣了做投資，應該先回收本金再結算啊。 就算已經回收本金，但出道才7個月就埋怨沒結算，真的... 其他中小企業偶像有些甚至幾年後才收到結算。 不知是否因為在外國紅了，以為自己非常特別就做出甲方行徑... 比起成員本身，他們的父母更有問題...

6. 甚至她們的長相也就是打扮漂亮的普通人... 沒有藝人的感覺，也看不到特別的明星氣質或才華... 只靠一首歌爆紅，大眾連成員的名字和面孔都不熟

7. 她們紅是因為公司挑了好歌，難道以為是靠她們自己漂亮、會唱歌、有魅力嗎？ 真是神奇的人們啊

8. 我也追中小企業偶像，她們以為遇到能給好歌又那麼用心照顧的代表很容易嗎？ 沒經歷過公司缺錢什麼也不教、一間房兩層床擠在一起的生活，一首歌爆紅就患上藝人病，真不是開玩笑啊kkk就算是大型公司的新人，靠公司給的出道曲爆紅都不敢提結算的事... 她們可能以為自己跟BLACKPINK NewJeans一樣紅了吧kk

9. 瘋了... 賣掉戴了十年的勞力士投資她們，結果就這樣嗎ᅲᅲ？ 太傷心了ᅲᅲ... 最傷心的應該是代表吧... 錢有什麼大不了，竟然人背信棄義ᅲᅲ...

10. 禁止她們使用FIFTY FIFTY這名字吧

11. 代表換新成員吧，反正沒人知道誰是誰，完全沒有違和感kk讓更漂亮的孩子唱《Cupid》這樣的歌，在韓國也能紅起來

12. 希望代表勝訴... 大家喜歡她們的原因之一就是那個敘事啊... 非常小的公司裡代表和成員一起努力創造成功，看起來多好。 是她們自己踢走了福氣。

13. 4個成員用3個房間、2個洗手間... 其他團是八九個人這樣住耶

14. 花甲之年... ᅲᅲ應該是把養老資金全投進去了吧。 即便公司勝訴，也已經計劃全部打亂、形象受損，敗訴也是問題... 令人惋惜。

15. 如果這些是真的，看都不想看到那些成員了，我果然是韓國人

15. 是成員本人的意願嗎？ 其中有14歲就獨自來首爾兼職的人，她們沒道理做這樣的選擇啊

16. 中立... 我感覺另有隱情

出處：https://pann.nate.com/talk/370412559，https://theqoo.net/hot/2845062158，https://www.instiz.net/pt/7403574

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