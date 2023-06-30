皆大欢喜！「23点」Karam&仁俊&Jay台湾见面会也要加场！和《PEAK TIME》同样明日开卖

因《PEAK TIME》爆红的「23点」大国男儿成员Karam、仁俊与Jay（又称蓝俊奂），在台湾举行的见面会日前宣布加场。

「蓝俊奂」在台见面会原本撞期《PEAK TIME》TOP6演唱会台湾场，都是7月15日晚间7点开演，让许多节目观众内心相当挣扎，因为两边都是《PEAK TIME》的参赛者，手心手背都是肉，甚至还有观众质疑蓝俊奂的场次是否是「故意撞期」，因为当初三人从节目下车可是有场风波。



事实上，三人从《PEAK TIME》下车之后仍对节目心存感激，包括Karam在内都曾在直播中表达感谢，也不曾避谈节目或是节目给的代称「23点」，据悉他们在韩国首尔场的见面会还有节目PD出席。「蓝俊奂」见面会主办单位FU Entertainment亦解释：「时间并不是单方面就能决定的。主要也有艺人时间、场馆时间等多方考量，还请多多体谅。」

好消息是，《PEAK TIME》27日宣布加场1点的下午场，「蓝俊奂」见面会也宣布加场在下午2点，等於无论是当初做出哪一场选择的观众，只要下午有时间就能再多跑一场，皆大欢喜。



凑巧，《PEAK TIME》下午场加场是明日7月1日开卖，「蓝俊奂」见面会也是明日起售，一个早上10点开卖，一个晚上6点开卖，《PEAK TIME》忠实观众、粉丝们可别错过了！

最后附上相关「蓝俊奂」受访影片：



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