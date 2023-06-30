金在奐終於要來啦！將首次到澳門舉行演唱會跟粉絲見面了～

各位「WIN:D」準備好了嗎？

好消息來啦，金在奐終於要來到澳門啦～各位WIND肯定期待和在奐見面很久了吧！！！相關資訊大家記得仔細看清楚，大家約定好現場見吧！



《KIM JAE HWAN 2023 FANMEETING IN MACAU - J.A.M (Journey Above Music)》詳情：

演出日期：2023年7月30日(SUN)

演出時間：晚上7時

演出地點：澳門葡京人H853娛樂館

門票售價：港幣HKD / 澳門幣MOP $1,588 / $1,288 / $888

售票連結：

廣星傳訊 - http://www.macauticket.com/

大麥 - https://www.damai.cn

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粉絲福利

- 歡送道別：所有門票者

- 綵排(15分鐘)：所有HKD/MOP $1,588門票者

- 團體合照(20人一組)：所有 HKD/MOP $1,588門票者

- 簽名海報：HKD/MOP $1,588門票者中抽選30人 及 HKD/MOP $1,288門票者中抽選20人

- 簽名拍立得：HKD/MOP $1,588門票者中抽選20人 及 HKD/MOP $1,288門票者中抽選10人

公開發售！

時間：7月3日（一） 中午12時起起於廣星傳訊及大麥公開發售

- 詳情請留意主辦方公告.

- 主辦方保留活動異動之權利.

- 福利中獎名單將於活動前一天公佈.



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