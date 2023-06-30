「現實版大富翁」綜藝《Bromarble》預告再公開！如果和Joshua吵架怎麼辦？Hoshi：打電話給媽媽～

《Bromarble》是以杜拜為背景，一邊享受旅行一邊玩「現實版大富翁」的全新綜藝真人秀。

由李昇基、柳演錫、池錫辰、李東輝、曹世鎬、Super Junior 曺圭賢、SEVENTEEN Joshua＆Hoshi出演。近日陸續公開預告，還模仿了戀綜《換乘戀愛》中與X（前任）事前見面場面。



Hoshi 在等待 Joshua 到來時，製作組還提示要用在等待前女友的感覺，Hoshi 也接收這設定。Joshua 來了之後，Hoshi 就問：「過得好嗎？」結果... Joshua 馬上說：「說什麼啊～明明是同一個美容室，在美容室一直坐在我旁邊化妝，說什麼呢！」但 Hoshi 還是繼續演下去，說只有兩人單獨出來很尷尬， Joshua：「尷尬什麼啊～」《換乘戀愛》的設定直接失敗 XD



之後兩人聊起天，Joshua 問 Hoshi 一起旅行的話想要做些什麼？ Hoshi 就說：「想拜託哥哥幫我叫 room service ，感覺會有很多需要英文的地方。」Joshua ：「我是你的經紀人嗎？」Joshua 又問如果跟我吵架的話怎麼辦？ Hoshi：「馬上打電話給媽媽～」還真的出現打電話給媽媽的片段。節目中兩人還吵起來，互說對方是「傻瓜」和「笨蛋」，好期待節目播出啊～



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