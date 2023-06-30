金在奂终於要来啦！将首次到澳门举行演唱会跟粉丝见面了～
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金在奂终於要来啦！将首次到澳门举行演唱会跟粉丝见面了～

KPOP   2023年6月30日   星期五14:17   韩星网  

（封面图源：IG@jaehwan0527）

各位「WIN:D」准备好了吗？

好消息来啦，金在奂终於要来到澳门啦～各位WIND肯定期待和在奂见面很久了吧！！！相关资讯大家记得仔细看清楚，大家约定好现场见吧！
（图源：万星国际娱乐文化有限公司提供）

《KIM JAE HWAN 2023 FANMEETING IN MACAU - J.A.M (Journey Above Music)》详情：
演出日期：2023年7月30日(SUN)
演出时间：晚上7时
演出地点：澳门葡京人H853娱乐馆
门票售价：港币HKD / 澳门币MOP $1,588 / $1,288 / $888
售票连结：
广星传讯 - http://www.macauticket.com/
大麦 - https://www.damai.cn
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粉丝福利
- 欢送道别：所有门票者
- 彩排(15分钟)：所有HKD/MOP $1,588门票者
- 团体合照(20人一组)：所有 HKD/MOP $1,588门票者
- 签名海报：HKD/MOP $1,588门票者中抽选30人 及 HKD/MOP $1,288门票者中抽选20人
- 签名拍立得：HKD/MOP $1,588门票者中抽选20人 及 HKD/MOP $1,288门票者中抽选10人

公开发售！
时间：7月3日（一） 中午12时起起於广星传讯及大麦公开发售
- 详情请留意主办方公告.
- 主办方保留活动异动之权利.
- 福利中奖名单将於活动前一天公布.

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