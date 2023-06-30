金在奂终於要来啦！将首次到澳门举行演唱会跟粉丝见面了～

各位「WIN:D」准备好了吗？

好消息来啦，金在奂终於要来到澳门啦～各位WIND肯定期待和在奂见面很久了吧！！！相关资讯大家记得仔细看清楚，大家约定好现场见吧！



《KIM JAE HWAN 2023 FANMEETING IN MACAU - J.A.M (Journey Above Music)》详情：

演出日期：2023年7月30日(SUN)

演出时间：晚上7时

演出地点：澳门葡京人H853娱乐馆

门票售价：港币HKD / 澳门币MOP $1,588 / $1,288 / $888

售票连结：

广星传讯 - http://www.macauticket.com/

大麦 - https://www.damai.cn

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粉丝福利

- 欢送道别：所有门票者

- 彩排(15分钟)：所有HKD/MOP $1,588门票者

- 团体合照(20人一组)：所有 HKD/MOP $1,588门票者

- 签名海报：HKD/MOP $1,588门票者中抽选30人 及 HKD/MOP $1,288门票者中抽选20人

- 签名拍立得：HKD/MOP $1,588门票者中抽选20人 及 HKD/MOP $1,288门票者中抽选10人

公开发售！

时间：7月3日（一） 中午12时起起於广星传讯及大麦公开发售

- 详情请留意主办方公告.

- 主办方保留活动异动之权利.

- 福利中奖名单将於活动前一天公布.



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