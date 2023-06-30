《貴公子》朴勳正導演：「相信並選擇金宣虎是非常正確的！他一直是我心中第一順位！」

金宣虎的大螢幕出道作品《貴公子》表現不俗，而導演樸勳正也在多次訪談中表達自己對於演員金宣虎的信賴，兩人更即將合作下一部作品《暴君》。

樸勳正導演接受韓媒《Sports Chosun》時提到，他認為選擇演員金宣虎演出「貴公子」這個角色是很正確的，樸勳正導演在拍攝《貴公子》初期就爆出了金宣虎演員的私生活爭議事件，他親自說明當時他堅持這個選擇的原因。他表示通常寫劇本時並不會設定由哪位演員擔綱演出，但完成劇本後尋找合適的演員會花上一段時間，所以選角的時候總是會有點猶豫。



不過一旦導演心中選定了第一順位，就不再試鏡或考慮其他人了。這一次的狀況也是如此，已經選定了金宣虎卻遇上新聞事件，雖然其他的作品都讓他退出了拍攝，但朴導演卻沒有想那麼多，已經與演員金宣虎互相配合了，要再找其他演員也很困難，於是當時導演的立場就是先繼續這樣看看吧，他也笑說他的確是優柔寡斷了點，無法快速在當時決定。



而飾演本片最關鍵人物「貴公子」的金宣虎，導演表示這是他至今沒展現過的面貌，所以導演也很想試一次看看，也是大家都還沒見過的，所以導演也認為選擇金宣虎這個決定是正確的，甚至金宣虎比導演想像中還要更貼近那個角色，雖說他嘗試過話劇跟電視劇，主角跟配角，電影還是第一次。即便有資歷的演員，要挑起大樑演出主角並不容易，但金宣虎的表現讓導演大讚他比其他演員更「老練」。



導演也曾在試映會上回答《貴公子》過拍攝續集的可能性「只要不跟金宣虎鬧翻就繼續合作」，導演仍表示雖然這個角色是他創造出來的，但金宣虎的詮釋與表現超出了他的預期，讓這角色增添不少魅力。導演更透露金宣虎老是追問他「貴公子到底是怎樣生活的呢？」導演也只好回答他：「如果票房不錯的話，之後再慢慢為你解答喔〜」兩人私下對話也非常逗趣。《貴公子》台灣韓國同步熱映中。



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