《PEAK TIME》首爾安可場公布太倉促鬧爭議，竟有成員撞行程，限定團「24點」要四缺一了TT

男團競演節目《PEAK TIME》目前正展開國內與國外巡迴演出，近日接連開了台灣加場還有首爾安可場，不過卻鬧了成員行程撞期的爭議。

《PEAK TIME》雖然不及同期播出的選秀節目《BOYS PLANET》來得受歡迎，但在韓國、日本與台灣都有一定的支持群眾，節目結束後開啟的TOP6巡迴演唱會「Your Time」反響不錯，首爾場展開的同時便宣布了釜山場消息，釜山場就在上週末落幕，接下來7月15日是海外的台灣台北場，甚至15日加開成兩場，隔週7月22日、7月23日還有首爾安可場。



‘피크타임 콘서트 [YOUR TIME]’에 보내주신 귀한 마음 진심으로 감사드리며, 더 많은 관객분들과 함께하고자 서울 앵콜 콘서트를 개최하게 되었습니다.

자세한 내용은 공식 예매사이트를 확인해 주시기 바랍니다. pic.twitter.com/79wjGTVJ0E — GOGOSING_SLL (@GoGoSing_SLL) June 27, 2023

連連有新的場次消息，對於節目粉絲來說應是好事，但目前首爾安可場卻鬧爭議，因為節目選出來的限定團「24點」（24時、팀24시、TEAM 24:00、TEAM 24 o'clock ）要四缺一了！24點原屬團體B.I.G的熙都，在該時段早就有日本巡演的既定行程了。



B.I.G的經紀公司GH娛樂在知情撞期之後，隨即在官網發布聲明，表明熙都參與《PEAK TIME》期間都給予大力支持，去年10月到今年6月已取消或者拒絕了B.I.G日本巡演以及大部分的中東海外巡演，而今年的日本巡演已經為了配合《PEAK TIME》首爾與釜山場演唱會而推遲到7月，當時盡了最大努力協商，而今若再變動有恐有信賴及違反合約問題，決定按計畫讓熙都進行日本行程。雖然情況有些尷尬，GH娛樂聲明尾聲仍寫道今後會繼續為B.I.G、24點與熙都的活動而努力。



得知熙都確定不參與《PEAK TIME》首爾安可場，不少粉絲感到相當錯愕，一是不滿《PEAK TIME》公布消息「太突然」，因為距離首爾安可場僅剩不到一個月，粉絲自身難調整日程就算了，還出現成員撞行程而無法參與的窘況；二是不捨限定團24點的結束，都可能是近期最後一次合體了，熙度卻得缺席。



另外，本站先前曾報導‎首爾安可場的宣布，可能會讓台北場成為《PEAK TIME》唯一一場海外巡演‎，亦是讓觀眾不滿之處，目前仍持續有各國粉絲在節目官方IG底下反應節目組「食言」，說要開韓國全國巡演結果只有首爾和釜山，說海外場也只有台北場，也有人請節目組在演唱會的秩序控管上再加強。



文末附上24點26日發布的專屬歌曲〈4:ever〉MV，以及《Peak Time》昨日才公開的24點個人徵選時的各自畫面。



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