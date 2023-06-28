【韓網熱帖】SHINee演唱會上Key和珉豪經常站在一起的原因

大家都有發現這點嗎？

原PO主表示：每次看他們講話都會發現泰民會站在離他們遠一點的位置上，大部份時間裡Key和珉豪給人靈魂伴侶、老夫老妻的氛圍感，泰民就像一隻可愛的貓咪。 後來才發現，泰民和珉豪之間的空位是曾經鐘鉉的位置。



나만 그렇게 느낀거 일수도 있는데

처음에 민호랑 기범이는 서있을때 왜 유독 붙어 있을까 싶었거든? 근데 3일 무대를 다 보고 나니까 깨달았는데 태민이랑 민호 사이가 종현이 자리였어 pic.twitter.com/t883Kr6zQO — 사랑in..ᴛ̤̮ᴍ̤̮⁸ (@lovein_tm) June 26, 2023

韓國網民評論：

1. SHINee啊，我依舊愛著你們

2. 鐘鉉始終與他們同在

3. 一大早就哭死我了

4. 身體還留著記憶，這真的太扎心了，好想你啊，鐘鉉啊

5. 我也是看到演唱會上那個燈光下的影子之後爆哭，不知道是偶然還是刻意為之，總之台上真的有5人，哭死我了

6. 是因為這個站位太久了，已經成了他們的習慣，一定要幸福啊

7. 鐘鉉一定在守護著他們，看著他們

8. 因為一直都是這樣的距離，所以無意識之下還是維持了以前的習慣

9. 殺我別用SHINee這把刀

10. 一大早我為什麼要點開這篇帖子

出處：https://theqoo.net/square/2843751150

圖：Twitter@lovein_tm、Facebook@샤이니(SHINee)

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