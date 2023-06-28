《PEAK TIME》首尔安可场公布太仓促闹争议，竟有成员撞行程，限定团「24点」要四缺一了TT

男团竞演节目《PEAK TIME》目前正展开国内与国外巡回演出，近日接连开了台湾加场还有首尔安可场，不过却闹了成员行程撞期的争议。

《PEAK TIME》虽然不及同期播出的选秀节目《BOYS PLANET》来得受欢迎，但在韩国、日本与台湾都有一定的支持群众，节目结束后开启的TOP6巡回演唱会「Your Time」反响不错，首尔场展开的同时便宣布了釜山场消息，釜山场就在上周末落幕，接下来7月15日是海外的台湾台北场，甚至15日加开成两场，隔周7月22日、7月23日还有首尔安可场。



‘피크타임 콘서트 [YOUR TIME]’에 보내주신 귀한 마음 진심으로 감사드리며, 더 많은 관객분들과 함께하고자 서울 앵콜 콘서트를 개최하게 되었습니다.

자세한 내용은 공식 예매사이트를 확인해 주시기 바랍니다. pic.twitter.com/79wjGTVJ0E — GOGOSING_SLL (@GoGoSing_SLL) June 27, 2023

连连有新的场次消息，对於节目粉丝来说应是好事，但目前首尔安可场却闹争议，因为节目选出来的限定团「24点」（24时、팀24시、TEAM 24:00、TEAM 24 o'clock ）要四缺一了！24点原属团体B.I.G的熙都，在该时段早就有日本巡演的既定行程了。



B.I.G的经纪公司GH娱乐在知情撞期之后，随即在官网发布声明，表明熙都参与《PEAK TIME》期间都给予大力支持，去年10月到今年6月已取消或者拒绝了B.I.G日本巡演以及大部分的中东海外巡演，而今年的日本巡演已经为了配合《PEAK TIME》首尔与釜山场演唱会而推迟到7月，当时尽了最大努力协商，而今若再变动有恐有信赖及违反合约问题，决定按计画让熙都进行日本行程。虽然情况有些尴尬，GH娱乐声明尾声仍写道今后会继续为B.I.G、24点与熙都的活动而努力。



得知熙都确定不参与《PEAK TIME》首尔安可场，不少粉丝感到相当错愕，一是不满《PEAK TIME》公布消息「太突然」，因为距离首尔安可场仅剩不到一个月，粉丝自身难调整日程就算了，还出现成员撞行程而无法参与的窘况；二是不舍限定团24点的结束，都可能是近期最后一次合体了，熙度却得缺席。



另外，本站先前曾报导‎首尔安可场的宣布，可能会让台北场成为《PEAK TIME》唯一一场海外巡演‎，亦是让观众不满之处，目前仍持续有各国粉丝在节目官方IG底下反应节目组「食言」，说要开韩国全国巡演结果只有首尔和釜山，说海外场也只有台北场，也有人请节目组在演唱会的秩序控管上再加强。



文末附上24点26日发布的专属歌曲〈4:ever〉MV，以及《Peak Time》昨日才公开的24点个人徵选时的各自画面。



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