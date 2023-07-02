「No-Kids Zone」在韓國越來越普遍，店主掛牌引發爭議

「No-Kids Zone」（無兒童區、兒童禁入區）在韓國流行起來。

據美國CNN報導，韓國出生率連年降低，但「兒童禁入區」在韓國卻越來越普遍，全國各地擁有數百個禁止兒童進入的區域和公共場所，其主要目的是確保成年人有一個不受孩童干擾的環境。

「兒童禁入區」的由來要追溯到2012年，當時發生了一件「醬湯女」事件在韓網引發廣泛社會輿論。一名用餐者端著熱湯不小心燙傷一名兒童。 兒童母親在SNS上發布了一系列攻擊用餐者的帖子後掀起熱議，網友們同情孩童的同時又憤怒地聲討肇事者，哪知監控影片曝出後眾人才發現事情並不像兒童母親所描述的那樣，反而是她孩子到處亂跑撞到了別人，許多人開始責怪父母沒有約束孩子的行為。 該事件在韓國引發公共討論，開始有咖啡店、書店、餐廳在門口掛上了「兒童禁入區」的警示牌，2014年設立「兒童禁入区」在韓國成為了常見現象，也引發了更多的輿論爭議。 支持者表示若父母無法監管孩子的行為，商家有權利維護自己的營業環境，且超過70%的韓國成年人認為設立「兒童禁入區」合理且正當。 但反對者認為這種做法涉嫌歧視兒童，甚至剝奪了孩子在公共場所的基本權利。 有孩子的母親透露「看到『兒童禁入區』的牌子感覺自己受到了攻擊，孩子媽媽被叫做『媽蟲』，仿彿是社會的累贅，大眾視線很不友好，『兒童禁入區』則讓這種情緒正當化。」 近些年「兒童禁入區」逐漸衍生出了「禁青少年區」、「禁老人區」、「禁大叔區」、「禁Rapper區」...等。

荷蘭某大學一位非常了解韓國文化的教授表示：「20-30多歲的韓國人往往有強烈的個人空間觀念，並且愈發難以容忍身邊吵鬧的孩子和老人。 這些心態都反應在『無法包容公共場所中任何與自己不同人』上，所有人都認為『各人有各自的位置』，孩子和媽媽就該待在家裡，而不是參與公共生活，而這也是不少年輕女性不願意生孩子的原因之一。 如果韓國要解決人口問題，就需要重新審視這種心態。」

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