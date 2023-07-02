「No-Kids Zone」在韩国越来越普遍，店主挂牌引发争议

「No-Kids Zone」（无儿童区、儿童禁入区）在韩国流行起来。

据美国CNN报导，韩国出生率连年降低，但「儿童禁入区」在韩国却越来越普遍，全国各地拥有数百个禁止儿童进入的区域和公共场所，其主要目的是确保成年人有一个不受孩童干扰的环境。

「儿童禁入区」的由来要追溯到2012年，当时发生了一件「酱汤女」事件在韩网引发广泛社会舆论。一名用餐者端著热汤不小心烫伤一名儿童。 儿童母亲在SNS上发布了一系列攻击用餐者的帖子后掀起热议，网友们同情孩童的同时又愤怒地声讨肇事者，哪知监控影片曝出后众人才发现事情并不像儿童母亲所描述的那样，反而是她孩子到处乱跑撞到了别人，许多人开始责怪父母没有约束孩子的行为。 该事件在韩国引发公共讨论，开始有咖啡店、书店、餐厅在门口挂上了「儿童禁入区」的警示牌，2014年设立「儿童禁入区」在韩国成为了常见现象，也引发了更多的舆论争议。 支持者表示若父母无法监管孩子的行为，商家有权利维护自己的营业环境，且超过70%的韩国成年人认为设立「儿童禁入区」合理且正当。 但反对者认为这种做法涉嫌歧视儿童，甚至剥夺了孩子在公共场所的基本权利。 有孩子的母亲透露「看到『儿童禁入区』的牌子感觉自己受到了攻击，孩子妈妈被叫做『妈虫』，仿佛是社会的累赘，大众视线很不友好，『儿童禁入区』则让这种情绪正当化。」 近些年「儿童禁入区」逐渐衍生出了「禁青少年区」、「禁老人区」、「禁大叔区」、「禁Rapper区」...等。

荷兰某大学一位非常了解韩国文化的教授表示：「20-30多岁的韩国人往往有强烈的个人空间观念，并且愈发难以容忍身边吵闹的孩子和老人。 这些心态都反应在『无法包容公共场所中任何与自己不同人』上，所有人都认为『各人有各自的位置』，孩子和妈妈就该待在家里，而不是参与公共生活，而这也是不少年轻女性不愿意生孩子的原因之一。 如果韩国要解决人口问题，就需要重新审视这种心态。」

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