「記憶法CP」無限售後！文佳煐特別出演金東旭主演《有益的詐欺》，將在第12集登場

是誰的CP又售後了～我們的「記憶法CP」最甜啦！

2020年播出的《那個男人的記憶法》由金東旭、文佳煐主演，不少海內、外粉絲著迷於大明星「呂河珍」與「安扣nim」李政勳主播的浪漫愛情，兩位演員也結下深厚友誼。劇終後可謂「年年有售後」，粉絲們看了直呼：「太甜啦！」

今年初（2023年），‎金東旭作為神秘嘉賓驚喜登場文佳煐的粉絲見面會‎。文佳煐不曉得金東旭會出現，問他：「你不是要拍戲嗎？」金東旭回答：「是啊，但是太擔心了，我們河珍第一次粉絲見面會有好成績嗎？我很擔心所以來看看。」（口氣也太寵溺！）

上月中（5月），《那個男人的記憶法》迎來首播3週年，有劇迷租了江南地鐵站New Balance大樓頂樓電子看板並發起應援活動，文佳煐Instagram限時動態曾轉發該影片，並標記吳賢鍾導演與李秀賢導演。

過沒幾天，正在拍攝《有利的詐欺》的金東旭和李秀賢導演，‎也收到來自文佳煐的應援咖啡車‎，導演也於Instagram上傳認證照，並表示：「Thank you & Love you」。咖啡車都送了，那是不是也有機會看到文佳煐在《有利的詐欺》登場？







這不就來了嘛，文佳煐將特別出演4日播出的《有利的詐欺》第12集！文佳煐飾演閔江允（暫譯），是決定李露芽（千玗嬉 飾）與韓武英（金東旭 飾）行動成敗的關鍵人物。公開的劇照中，文佳煐高貴而優雅，散發出女神氣息，吸引視線。

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞