【專訪】THE BOYZ時隔多年再臨澳門！齊聲講廣東話：「BB好掛住你」

事隔多年，THE BOYZ終於來到澳門舉行演唱會，與粉絲見面！表演前，THE BOYZ與小編做了訪問，來看一下THE BOYZ有什麼跟大家分享。

問：是否第一次來到澳門？有什麼想吃的呢？

泳勛：剛出道的時候來過一次澳門，這次是第二次來。我想吃的食物是鶴年以前經常介紹的美食「鳳爪」。甚至昨天還吃了，叫了Room Service。

ERIC：我真的很喜歡吃蛋撻，來這裡的話，一定要吃蛋撻。不是說要吃完再走嘛，所以吃了７個左右。

鶴年：還有，我想了很多，４年前我們想著都做了什麼，以前我們有一首歌，我唱過一次那首歌在家裡。我記得那個其他的話想不起來了。

問：終於見到海外「THE B」，有準備了什麼特別表演嗎？有學到什麼廣東話跟大家打招呼嗎？

泳勛：我想對你們說，為了獻上愛，我一直在練習我愛你這個單詞。就是好愛你地啊（好愛你們啊）。是很愛很愛你的意思。

鶴年：是什麼啊，真的練習了很多次！

(小插曲：小編即場教THE BOYZ一句廣東話，就是「BB好掛住你」，THE BOYZ都學得很好，大家記得點開影片看喔！)



問：接著下半年有什麼工作計劃？

Q：接著THE BOYZ會以Come Back 為目標，請大家多多期待，多多喜愛。

問：說起刀群舞就會想起THE BOYZ，而當中高難度的編舞有什麼分享？

Q：只有練習的方法，大家一起練習，除了練習沒有其他方法。

ERIC：有這樣的一句說話，汗水不會背叛你。不是還有歌曲嘛，留下的歌曲，汗水不會背叛你。你流著當時的汗水也不錯。要流很多汗，先能製作出好的刀群舞。今天給大家展示一下。

泳勛：是啊，說得對！



問：最後有什麼話想對THE B說？

泳勛：首先，真的在很長時間裡在澳門，據我所知Fans一直在等我們，我們一定會報答大家的等待。我們也在努力準備Come Back，請大家稍等一下。THE B 非常愛你們！

來回顧一下當晚的表演，同時也好好期待正在準備的回歸吧！

Lancy@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

相關新聞