【专访】THE BOYZ时隔多年再临澳门！齐声讲广东话：「BB好挂住你」

事隔多年，THE BOYZ终於来到澳门举行演唱会，与粉丝见面！表演前，THE BOYZ与小编做了访问，来看一下THE BOYZ有什么跟大家分享。

问：是否第一次来到澳门？有什么想吃的呢？

泳勋：刚出道的时候来过一次澳门，这次是第二次来。我想吃的食物是鹤年以前经常介绍的美食「凤爪」。甚至昨天还吃了，叫了Room Service。

ERIC：我真的很喜欢吃蛋挞，来这里的话，一定要吃蛋挞。不是说要吃完再走嘛，所以吃了７个左右。

鹤年：还有，我想了很多，４年前我们想著都做了什么，以前我们有一首歌，我唱过一次那首歌在家里。我记得那个其他的话想不起来了。

问：终於见到海外「THE B」，有准备了什么特别表演吗？有学到什么广东话跟大家打招呼吗？

泳勋：我想对你们说，为了献上爱，我一直在练习我爱你这个单词。就是好爱你地啊（好爱你们啊）。是很爱很爱你的意思。

鹤年：是什么啊，真的练习了很多次！

(小插曲：小编即场教THE BOYZ一句广东话，就是「BB好挂住你」，THE BOYZ都学得很好，大家记得点开影片看喔！)



问：接著下半年有什么工作计划？

Q：接著THE BOYZ会以Come Back 为目标，请大家多多期待，多多喜爱。

问：说起刀群舞就会想起THE BOYZ，而当中高难度的编舞有什么分享？

Q：只有练习的方法，大家一起练习，除了练习没有其他方法。

ERIC：有这样的一句说话，汗水不会背叛你。不是还有歌曲嘛，留下的歌曲，汗水不会背叛你。你流著当时的汗水也不错。要流很多汗，先能制作出好的刀群舞。今天给大家展示一下。

泳勋：是啊，说得对！



问：最后有什么话想对THE B说？

泳勋：首先，真的在很长时间里在澳门，据我所知Fans一直在等我们，我们一定会报答大家的等待。我们也在努力准备Come Back，请大家稍等一下。THE B 非常爱你们！

来回顾一下当晚的表演，同时也好好期待正在准备的回归吧！

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