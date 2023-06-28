《歡迎來到王之國》別人求關注潤娥求上司俊昊忽視她！戀愛菜鳥李俊昊戀上女神笑容〜（EP.3 –4）

[有雷] 《歡迎來到王之國》收視率果然節節上升，俊男美女的戀情就是讓人賞心悅目！潤娥與本部長俊昊必須共同到濟洲拍攝宣傳影片，受困小島讓俊昊更感受到女神笑容的威力，想找機會一對一向她訴說卻適得其反，潤娥只求「以後請當作不認識我」俊昊該如何扭轉情勢？

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王者酒店的最親切接待員天嗣朗（潤娥飾）與新任本部長具元（李俊昊飾）共同前往濟州拍攝宣傳影片，在直播訪談環節，題目遭到具元姊姊掉包而圍繞著具元最不願提起的母親，讓具元憤而離席，不過靈活的天嗣朗卻機智救場，讓直播順利完成，優異的表現也讓她獲得會長青睞而升職到飯店「王之國度」的管理階層，服務VIP客戶層。



具元在濟州島上拍攝相當不願意配合，也無法面露笑容。接著兩人出海卻又遇上船隻故障，只好到最靠近的小島暫住一晚。兩人徹夜閒聊也拚酒拚到天亮。要離開前還險些被民宿敲竹槓，幸好機智的天嗣朗再度化解危機。回到工作崗位，本部長發現自己滿腦子都是天嗣朗的微笑，也買了小禮物想當面謝謝她的努力，沒想到卻目睹天嗣朗與男友在飯店外擁抱，心情若有所失。



不過天嗣朗卻是受不了男友的自私而提出分手，她更加投入於工作，王者國度這群同仁似乎也個個不懷好意，本部長受到路邊警察的啟發後，覺得應該好好表達自己的心意，於是私下約了天嗣朗共進晚餐，說是想要還她在小島上請喝的飲料，不過竟被天嗣朗直接拒絕。束手無策的具元只好利用職權請秘書安排，說是要為天嗣朗迎新，沒想到具元只想一對一的吃飯，秘書卻約了一整群人……



具元在餐會上特別在意天嗣朗的一舉一動，看她似乎沒有夾起生魚片來吃，還請秘書特別安排送上高級牛排，特殊待遇讓天嗣朗感覺渾身不自在，也覺得會被同事們排擠，於是她請具元之後請當作不認識她，別再特別對她做什麼。只想好好與嗣朗談談的具元，實在不懂自己做錯了什麼，想接近她卻不得其門而入。



天嗣朗前男友再度來祝賀她的生日，但仍然不懂女友在意的是什麼，嗣朗在心灰意冷的同時，再度來到熟悉的看夜景地點，身後出現了為她撐傘的人，具元低聲說著：「這裡是我的位置」讓嗣朗嚇了一跳！



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