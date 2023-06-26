THE BOYZ澳門演唱會門票秒殺～苦練廣東話討粉絲歡心：「你哋世一！」

THE B是不是還在回味當天晚上的一切!?

在6月23、24日兩個晚上，全球矚目的男子音樂團體THE BOYZ在澳門舉行了一場令人難以忘懷的精彩演唱會。今次《THE BOYZ 2ND WORLD TOUR：ZENERATION in MACAU》兩場演唱會的門票都被瞬間秒殺，一票難求，因而吸引了大批粉絲和Kpop愛好者，紛紛來到「澳門百老匯」- 百老匯舞台會場，希望與THE BOYZ度過他們第一次的澳門演唱會。

演唱會一開始，舞台上的燈光映照出了THE BOYZ總共11位成員的出場造型，引起了現場觀眾的熱烈歡呼聲。上淵、泳勳、賢在、柱延、NEW、Q、周鶴年、善旴、ERIC、JACOB、KEVIN迅速以令人著迷的表演技巧和魅力的歌聲將舞台帶入高潮。他們先以熱血沸騰的歌曲《Ego》、《REVEAL》《Bridge》、《Awake》作為開場曲目，將現場氣氛推向了高峰。緊接而來，還有今年的四台冠軍歌曲《ROAR》，強勁的音樂節奏，配合整齊的舞蹈，讓全場THE B（THE BOYZ粉絲稱號）的應援聲、歡呼聲響徹場館。



稍作休息之後，THE BOYZ再為觀眾們演唱了一系列他們出道初期的經典歌曲，包括：《I'm Your Boy》、《Text Me Back》、《KeePer》和《Only ONE》。每一首歌曲都像跟粉絲們一起回顧他們昔日的健康大男孩形象，讓觀眾們全情投入其中，同時展現了THE BOYZ的音樂才華和舞台魅力。



經過多首勁歌熱舞之後，THE BOYZ在周鶴年帶領下一起以廣東話跟觀眾們打招呼，原來多位成員也各自苦練了廣東話來討粉絲們的歡心，好像KEVIN就說：「好掛住你哋！」上淵則說：「今次一齊玩得開心啲啦！」善旴說：「5年前來過澳門，要俾大家睇我性感嘅一面。」柱延：「好耐冇嚟Macau，BB好掛住你哋！」泳勳：「我愛你哋！」賢在：「好掛住你哋！」周鶴年：「今次一齊玩得開心啲！」ERIC：「你哋世一！大癲！」提到在澳門的趣事，泳勳和ERIC就說，因為周鶴年的推介，去了吃鳳爪。NEW就提到逛街時碰見粉絲，雖然有拜託要保守秘密，但是後來發現愈來愈多人跟在後面，於是急急跑回酒店！另外，周鶴年更在粉絲要求下清唱了一段《想見你》！

接著他們也演唱了輕快的《WHISPER》和《Water》，讓大家放鬆一點，享受音樂。隨之而來THE BOYZ為澳門演唱會的觀眾準備了五台冠軍歌曲《THRILL RIDE》，以及《D.D.D》特別REMIX版的驚喜舞台。在THE BOYZ充滿了活力和魄力的表演下，讓全場超過2,000位觀眾不禁隨著音樂一同擺動身體。接下來的部份，THE BOYZ帶來了四首意境相近的歌曲，包括：《Lucid Dream》、《Daydream》、《Butterfly》和《Wings》。這些歌曲充滿了夢幻和浪漫的氛圍，讓觀眾們仿佛置身於一個奇幻的世界中。



隨後，THE BOYZ帶來了一系列更加具有強烈節奏和能量的歌曲，先是《Russian Roulette》和《Insanity》。緊接而來就是五台冠軍歌曲《MAVERICK》，充分展現了THE BOYZ的強大魅力和自信，讓現場觀眾為之瘋狂。而跟著的ENCORE部份，THE BOYZ就預備了一些較近期的作品，包括《Spring Snow》、《Horizon》和《Timeless》，以展示THE BOYZ的音樂成長，因而在觀眾們的熱烈掌聲和喝彩下，為這次澳門演唱會寫下完美句號。

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