【2023青龍電視劇大賞】男子新人獎入圍名單顏值超強！人氣比拚《Island》車銀優VS《弱美男英雄》朴志訓

除了「最佳女主角獎」宋慧喬&秀智引發討論外，車銀優對上朴志訓也成為了一大熱門話題～！

2023今年度的第2屆「青龍系列大獎」在公開【青龍電視劇大賞】的入圍名單後，這一次的「最佳新人男演員獎」就成為了超高顏值與實力的大對抗，入圍者有…

《弱美男英雄Class 1》朴志訓



《Island》車銀優



《青春應援Cheer Up》裴仁爀



《放學後戰爭活動》文相敏



《放學後戰爭活動》金基海（金起楷）



其中，人氣最高的就是《Island》中飾演驅魔司祭「約翰」的車銀優，和《弱美男英雄Class 1》中超級學霸「延時恩」的朴志訓，兩人都有突破性的演出，動作戲的場面也相當多且精彩！

兩邊的粉絲和劇迷們都為他們應援，究竟誰能獲得評審們的青睞呢？一起期待7月19日舉行的【2023青龍系列大獎】頒獎典禮吧！



▼目前公開的「電視劇類」完整入圍名單有…

「最優秀作品獎」

《黑暗榮耀》

《身價》

《毒梟聖徒》

《弱美男英雄Class 1》

《地下菁英》



「最佳女主角獎」

《黑暗榮耀》宋慧喬

《安娜》秀智

《天外謎蹤》全汝彬

《爭鋒相辯》鄭麗媛

《離別的食譜》金瑞亨

「最佳男主角獎」

《身價》陳善圭

《毒梟聖徒》河正宇

《真劍勝負》都敬秀

《地下菁英》崔岷植

《舊案尋兇》李星民

「最佳女配角獎」

《黑暗榮耀》林智妍

《誘餌》李伊利雅

《安娜》鄭恩彩

《地下菁英》金姝怜

《舊案尋兇》景收真

「最佳男配角獎」

《黑暗榮耀》朴成勳

《身價》張栗

《毒梟聖徒》趙祐鎮

《安娜》金準韓

《地下菁英》李東輝

「最佳新人男演員獎」

《弱美男英雄Class 1》朴志訓

《Island》車銀優

《青春應援Cheer Up》裴仁爀

《放學後戰爭活動》文相敏

《放學後戰爭活動》金基海（金起楷）

「最佳新人女演員獎」

《第三人稱復仇》辛叡恩

《黑暗榮耀》車珠英

《放學後戰爭活動》權恩彬

《青春應援Cheer Up》韓智賢

《觸G核心》安喜延（Hani）

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