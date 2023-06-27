快讯！Highlight忙内孙东云亲自发布婚讯，时间就在9月！

人气二代男团Highlight忙内孙东云，稍早在IG发布结婚消息，用手写信亲自向粉丝传达消息。

孙东云开头就表达这是写给粉丝Light的信，先表示自己明白各位也许会惊讶也许会感到遗憾，所以非常紧张且小心翼翼，但为了想比任何人最先传达出来，鼓起勇气写下了这些内容。

「非常感谢，我遇到了很理解我、很照顾我的人，某个瞬间产生了以后也想一起走下去的想法，所以决定在今年9月举行婚礼。对方和我并非同业（意指非圈内人），因此婚礼只邀请家人和亲密的熟人安静地举行。这段时间没能直接向大家传达，不得不惜字如金，对此深感歉意。」

「19岁首次与大家见面，无论在家里还是团体里都是忙内，真心感谢大家对於身为忙内的我，给予更多支持和爱护。出道到现在，我都是非常不足的人，但多亏了大家无法想像的热爱，我才能成长到这种程度，才会有今天的我。」

「也感谢始终如一支持我信任我的Highlight成员哥哥们，我不会忘记对大家的感激之情，会付出比现在更多的努力，会以更加成熟的面貌，在原本的位置，尽全力以Highlight东云来报答大家的爱。」



「孙东云结婚」已登上Twitter热门关键字，许多网友讨论文都表示讶异不已，因为孙东云在此之前根本没爆出有女友，而且他身为忙内却是Highlight里最先结婚的，和同为二代团的2PM一样，2PM也是忙内灿盛先结婚。



而孙东云处理结婚讯息的方式和写下的字句颇受网友赞赏，有网友直接点明「偶像们，要结婚就这样做吧」，也有疑似是演艺圈相关工作的人发言：「哇孙东云真的是很好的人，希望生活能过得好，因为工作上的关系是印象最深的艺人。」



아이돌들아 결혼할 거면 이렇게 좀 해라 https://t.co/9Ql1bPxNFj — 자떵 (@jabboisreal) June 27, 2023

와 손동운 진짜 좋은 사람이라 잘 살았음 좋겠다 일때문에 봤을 때 가장 좋은 쪽으로 기억에 남는 연예인이었음 https://t.co/0B9D0rapRg — 정대만의 무릎 (@livethebadlife) June 27, 2023

无论是孙东云IG还是Twitter讨论文，也都有Light真挚地写下长文祝福孙东云。

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